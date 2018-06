Aneel mantém bandeira vermelha e dá dicas para economizar energia

Devido à falta de chuvas, consumidor pagará taxa extra de R$ 5 a cada 100 kWh consumidos na conta da luz em julho; banhos mais curtos e passar a roupa de uma só vez são recomendações

A exemplo de junho, as contas de luz terão bandeira vermelha no patamar 2 também no mês de julho – o que acarretará em uma cobrança extra de R$ 5 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.



A manutenção da tarifa extra foi decidida nesta sexta-feira (29) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), tendo por base a "manutenção das condições hidrológicas desfavoráveis e a tendência de redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional". Ou seja, o baixo nível dos reservatórios, devido à falta de chuvas, obrigará a que se recorrer à geração das termelétricas, que mais caras



Nos quatro primeiros meses do ano, vigorou a bandeira verde, o que não implicava em cobrança extra na conta de luz. Em maio, vigorou a bandeira tarifária amarela, em que há adicional de R$ 1 na conta de energia do consumidor a cada 100 kWh consumidos.



Especialistas do setor avaliam que a bandeira vermelha nível 2 na taxa extra na conta da luz deve vigor pelo menos até outubro, com possibilidade de ser estendida até dezembro, caso as chuvas não sejam suficientes para encher as hidrelétricas.



Dicas para economizar energia

Diante da situação atual dos reservatórios, a Aneel apresentou algumas dicas para que os consumidores economizem energia. Entre elas a de, no caso do uso de chuveiros elétricos, se tomar banhos mais curtos e em temperatura morna ou fria. Sugere também a diminuição no uso do ar condicionado e que, quando o aparelho for usado, que se evite deixar portas e janelas abertas, além de manter seu filtro limpo. Confira orientações abaixo:



Chuveiro elétrico

Tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos

Selecionar a temperatura morna no verão

verificar as potências no seu chuveiro e calcular o seu consumo



Ar condicionado

Não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar condicionado

Manter os filtros limpos

Diminuir ao máximo o tempo de utilização do aparelho de ar condicionado

Colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto



Geladeira

Só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário

Regular a temperatura interna de acordo com o manual de instruções

Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira

Deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não utilizá-la para secar panos

Não forrar as prateleiras

Descongelar a geladeira e verificar as borrachas de vedação regularmente



Iluminação

Utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo; pintar o ambiente com cores claras



Ferro de passar

Juntar roupas para passar de uma só vez

Separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura

Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa



Aparelhos em stand-by

Retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências

Confira aqui mais dicas de economia de energia