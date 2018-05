Analistas: decisão do BC surpreende, mas é correta

O Banco Central (BC) surpreendeu na tarde desta quarta-feira (16) ao decidir manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 6,50% ao ano, enquanto o mercado via motivos para que a taxa recuasse a 6,25%. Apesar da surpresa, vários economistas concordam que a decisão faz sentido, em meio à piora do cenário externo, com alta do preço do dólar e do petróleo.





Para o economista-chefe do Banco Safra, Carlos Kawall, a piora do cenário externo, que teve como reflexo a valorização do dólar frente ao real, acabou se sobrepondo a uma atividade econômica ainda fraca e levou o BC a optar pela manutenção da Selic. "Temos um cenário externo mais desafiador e também eleição no Brasil neste ano, que pode adic ionar mais incerteza e ter um efeito sobre o dólar", afirma.



A decisão coloca fim a um ciclo de 12 cortes consecutivos na Selic, que se iniciou em outubro de 2016, quando ela estava em 14,25% ao ano.





Para Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, as condições atuais da economia, com atividade mais fraca que o esperado–nesta manhã o BC divulgou a prévia do PIB que indicou uma queda de 0,74% em março, acima do previsto–

e inflação controlada

, até permitiram uma redução ainda maior dos juros. Por isso, a manutenção por causa do cenário externo, para ele, foi um cuidado extremo.

Para Roberto Luis Troster, ex-economista-chefe da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), "foi uma decisão correta", apesar de inesperada. "Não foi o que ele (Ilan Golgfajn, presidente do BC) prometeu, mas, pensado bem, foi melhor", pondera o especialista, apontando que, assim como o BC descreveu no comunicado desta terça, o cenário externo atual deve estar sob as atenções."Materialmente, 6,25% ou 6,5% não faz tanta diferença. O BC tem um papel de precaução também. É correto dar um sinal de que está atento, e foi o que ele fez: deu um breque para esperar a poeira baixar", analisa Troster.Na análise da estrategista da Mongeral Aegon investimentos, Patricia Pereira, o BC "deu uma moderada que, de fato, faz todo o sentido". "Teve, sim, uma reversão do cenário externo para economias emergentes", acrescentou.O recuo visava reanimar a economia, que estava em recessão. Apesar dos cortes, a inflação seguiu abaixo da meta perseguida pelo BC, fato que motivou as previsões de que o BC faria uma nova redução no encontro desta quarta. Em abril, a inflação oficial fechou com alta de 2,76% em 12 meses, menor que os 3% do piso da meta.

"A diferença foi o peso dado para o cenário externo, que ficou mais desafiador com a volatilidade. No nosso ponto de vista, o BC foi extremamente cauteloso, porque teria espaço para reduzir os juros", diz Agostini.



*Com agências