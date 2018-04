Analistas da Receita marcam greve; serviços podem ser afetados

Servidores iniciam paralisação de 48 horas a partir desta terça-feira (3) pela regulamentação do bônus eficiência

Analistas da Receita Federal marcaram uma greve de dois dias a partir desta terça-feira (3) em manifestação pela não regulamentação de bônus salarial.



A categoria reinvindica o cumprimento do acordo salarial assinado em 23 de março de 2016 que criou o bônus eficiência. Ele permite o pagamento variável do adicional aos salários por metas cumpridas. Para o bônus entrar em vigor é preciso que o Ministério do Planejamento edite uma portaria para regulamentar a novidade.



Apesar da falta de regulamentação, os analistas-tributários já estão recebendo um bônus nos salários, mas em um valor fixo.



Segundo o Sindireceita, sindicato da categoria, cerca de 7 mil servidores não trabalharão durante o período, paralisando diversos serviços, como atendimento aos contribuintes, emissão de certidões negativas e de regularidade e regularização de débitos e pendências.



"Nas unidades aduaneiras, os analistas-tributários também não atuarão na zona primária (portos, aeroportos e postos de fronteira), nos serviços das alfândegas e inspetorias, como despachos de exportação, verificação de mercadorias, trânsito aduaneiro, embarque de suprimentos, operações especiais de vigilância e repressão, verificação física de bagagens, entre outros", informou a entidade, em nota.



Autuações

Recentemente, a própria Receita já havia estimado que suas autuações devem cair quase 30% neste ano, número que pode crescer já que a não regulamentação do bônus pode ameaçar ainda mais o andamento dos trabalhos do órgão.