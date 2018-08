Ambev abre vagas para trainee com salário de R$ 6,4 mil

A Ambev abriu as inscrições para o seu programa de trainee 2019. Os candidatos concorrem a um salário inicial de R$ 6,4 mil e devem ter até dois anos de formados ou previsão de conclusão do curso para o fim de 2018. Qualquer curso e área serão aceitos.



Também é exigido inglês fluente e disponibilidade para mudança.



O programa é um dos mais concorridos pelo mercado–são 3 mil candidatos por vaga. Segundo a companhia, não há um número fechado de vagas e o treinamento dura 10 meses.



Processo seletivo

O processo seletivo tem várias fases. Na primeira etapa, serão realizadas pela internet algumas provas online de inglês, raciocínio lógico e teste de aderência à cultura da empresa, assim como a análise de um caso.



Depois, acontecem as entrevistas presenciais.



Em seguida, os aprovados vão desenvolver um projeto em equipe. Na parte final do processo seletivo acontecem entrevistas em grupo com os vice-presidentes e o presidente da cervejaria.

"Nosso programa procura jovens diversos, com autonomia e vontade de crescer junto com a companhia. Queremos formar os futuros líderes da companhia", diz a diretora da Ambev Camilla Tabet, por meio de nota.



O programa de trainee da empresa começa no início de janeiro de 2019.



O período de inscrições vai até o dia 16 de setembro. Elas devem ser feitas na página de Carreiras da Ambev.