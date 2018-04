Amazon Prime supera os 100 milhões de inscritos

Em carta aos acionistas, CEO Jeff Bezos fala sobre criação de empregos e sobre a necessidade de continuar evoluindo para satisfazer os clientes

Na tradicional carta enviada anualmente aos acionistas, o CEO da Amazon, Jeff Bezos, revelou que o número de inscritos do serviço premium da empresa ultrapassou pela primeira vez os 100 milhões.



O serviço tem um preço anual de US$ 99, enquanto o serviço premium para estudantes custa US$ 49. Os subscritores que optem por prestações mensais pagam US$ 12,99.



Assim, o Amazon Prime assume-se como uma importante fonte de receitas para a empresa.



Para o forte crescimento deste segmento, contribui o serviço Prime Video, responsável por grande parte das novas adesões de usuários do Amazon Prime, bem como pela fidelização dos utilizadores.



Criação de emprego

Bezos destaca ainda a criação de mais de 130 mil empregos no ano passado, excluindo aquisições, elevando o total de pessoas empregadas pelo gigante online para mais de 560 mil. A empresa estima ainda que indiretamente, através do Amazon Marketplace terão sido criados mais 900 mil empregos, e que os investimentos da empresa foram responsáveis por mais 260 mil postos de trabalho em setores como a construção e logística, entre outros.



Marketplace já representa mais de metade das vendas

O CEO sublinha também o fato de, em 2017, pela primeira vez, mais de metade dos produtos vendidos pela Amazon terem origem em outros vendedores (através do marketplace), com destaque para as pequenas e médias empresas (PME).



Na carta, Bezos afirma que milhões de PME em todo o mundo vendem os seus produtos através da Amazon, das quais mais de 140 mil atingiram vendas superiores a US$ 100 mil através do marketplace da empresa.



A Amazon tem sido alvo de fortes críticas por parte do presidente dos EUA, Donald Trump, que acusa a empresa de destruir milhares de pequenos negócios nos Estados Unidos, de pagar menos impostos do que devia e de ser responsável pelo declínio do serviço postal ao pagar um valor muito baixo pela entrega de encomendas.

Bezos adora o descontentamento dos clientes

Bezos escreve ainda que "adora que os clientes estejam divinamente descontentes". "As suas expectativas nunca são estáticas, aumentam. É a natureza humana. Não evoluímos de caçadores-coletores para os dias de hoje estando satisfeitos. As pessoas têm um apetite voraz por algo melhor. (…) Não podemos dormir sobre os louros. Os clientes não aceitam isso", sublinha.