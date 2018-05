Alta da gasolina, diesel e botijão será tema de comissão, dizem Eunício e Maia

Em nota conjunta, líderes do Senado e da Câmara, anunciam a criação uma CPI para discutir o avanço dos preços dos combustíveis

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB) e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), informaram em nota conjunta a realização de uma comissão geral no dia 30 de maio para discutir o aumento dos preços dos combustíveis.



"As sucessivas elevações dos preços dos combustíveis - sobretudo da gasolina, do diesel e do gás de cozinha - levam os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados a chamar uma Comissão Geral conjunta, no Congresso, em 30/5, para debater e mediar saídas que atendam aos apelos da população", traz o texto.



O comunicado aponta que os preços dos combustíveis, no nível em que se encontra, afeta negativamente o dia a dia dos brasileiros. "Petrobras, distribuidoras, postos, governo e estudiosos do setor serão convidados a propor e buscar ações imediatas diante da crise geopolítica global que encarece os combustíveis", acrescenta, a nota.



Segundo Maia, no curto prazo, o governo deve avaliar a possibilidade de zerar a Cide e diminuir o PIS-Cofins, e os Estados podem avaliar o mesmo para o ICMS. "São ideias de políticas compensatórias para enfrentar o momento atual. E estão distantes do congelamento de preços que vimos no passado", afirma.



Mesmo admitindo que há dificuldades nas finanças do governo central e dos Estados para abrir mão de receita, Maia deixou claro que espera soluções e indicou que os números da arrecadação federal devem vir com melhorar esta semana, o que pode abrir espaço para abrir mão de arrecadação, com algum instrumento fiscal.



A expectativa é que tenha excesso de arrecadação, os números que vão ser divulgados esta semana vão mostrar isso. O governo precisa pensar em formas de compensar a alta dos combustíveis para não ter colapso social, com número de desempregos subindo e mortalidade infantil", argumentou Maia em Porto Alegre.



*Com Valor.com