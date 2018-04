Alphabet, dona do Google, aumenta ganhos graças à publicidade

Empresa teve alta de mais de 70% nos lucros no primeiro trimestre deste ano

A Alphabet, dona do Google, anunciou um forte aumento de seus lucros trimestrais, impulsionada por suas receitas por publicidade, segmento que domina com o Facebook.

Os lucros subiram mais de 70% nos primeiros três meses de 2018 a US$ 9,4 bilhões, disse a Alphabet em comunicado em que os resultados superaram as expectativas.

O volume de negócios trimestrais foi de US$ 31 bilhões, 26% a mais do que no mesmo período do ano passado.

As receitas por publicidade somaram US$ 26,6 bilhões, o grosso do volume total.

Após o anúncio, as ações do conglomerado subiram nas operações eletrônicas posteriores ao fechamento de Wall Street.

"Temos pela frente um amplo marco de oportunidades atraentes e nossos fortes ganhos nos permitem investir com confiança nelas", disse a chefe financeira da Alphabet, Ruth Porat, em comunicado.