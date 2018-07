Airbus revela o A220, rival das aeronaves da Embraer

Aeronave é o primeiro fruto da união com a canadense Bombardier, que forçou uma aproximação entre a brasileira e a americana Boeing

Um novo capítulo dentro da história da aviação comercial passa a ser contado a partir desta terça-feira (10). A Airbus apresentou oficialmente os novos A220-100, e A220-300, rivais das aeronaves produzidas pela brasileira Embraer



O lançamento do A220 é resultado da união entre a fabricante francesa e a canadense Bombardier, fusão que forçou uma aproximação entre as respectivas rivais, a brasileira e a americana Boeing.

Os novos modelos, porém, são jatos C-Series da Bombardier renomeados. O antigo CS100, agora A220-100, tem entre 108 e 135 assentos, de acordo com a configuração de classe. O CS300, agora A220-300, leva de 130 a 160 passageiros.



Eles são rivais diretos da família de jatos E2 da Embraer, composta pelos modelos E175 (80 a 90 passageiros), E190 (97 a 114) e E195 (120 a 146).



Em outubro do ano passado, a Airbus, que produz aviões de médio e grande porte, adquiriu o programa de jatos comerciais da canadense Bombardier, de olho no crescimento da aviação regional. A Airbus estima que o mercado para modelos entre 100 e 150 lugares vai demandar mais de 6 mil aviões nos próximos anos.

Atualmente, três companhias aéreas operam o A220-300: a suíça Swiss, a coreana Korean Air e a airBaltic, da Letônia, que encomendou outros 30 A220-300 em maio.