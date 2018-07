AGU recomenda veto à anistia a caminhoneiros

O perdão foi incluído durante a votação da Medida Provisória (MP) que instituiu a tabela com preços mínimos para o frete rodoviário. Pelo texto, serão retiradas as multas de trânsito aplicadas aos caminhoneiros e empresas de transporte que não retiraram seus caminhões das pistas entre os dias 21 de maio e 4 de junho de 2018, período da greve. Para quem contrata o serviço de frete, foi aprovada anistia de multas entre 30 de maio e 19 de julho.

Parte do acordo do governo com os caminhoneiros para por fim à greve da categoria, a MP define que caberá à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) definir os preços com base nos custos operacionais totais da atividade.



O projeto também obriga a ANTT a publicar uma nova planilha de preços sempre que o valor do óleo diesel no mercado nacional variar mais do que 10%, para mais ou para menos.





O ministro da Secretaria do Governo, Carlos Marun, admitiu nesta quarta-feira (10), que Temer pode vetar a anistia às multas relacionadas ao locaute. Durante a paralisação, o governo acusou as transportadoras de serem as responsáveis pelos protestos pela redução do preço do diesel.