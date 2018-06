Agropecuária perde R$ 5 bi com greve e preços devem subir, diz Ipea

Em nota, instituto detalha prejuízos para produtores de leite, de carne e de frutas e hortaliças com a paralisação dos caminhoneiros, que durou 11 dias e bloqueou estradas

A paralisação dos caminhoneiros gerou prejuízos de R$ 5 bilhões ao setor agropecuário e causará aumentos de preços para os consumidores nas próximas semanas, segundo nota técnica do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).



A produção de animais, que dependia do fornecimento de ração no curto prazo, precisou reduzir seu plantel por falta de insumo. Outras culturas, como a das hortaliças e frutas, foram descartadas por não conseguirem chegar aos centros de distribuição, diz.



Produtores de leite, frango, suínos, bovinos, frutas e hortaliças contabilizaram um impacto negativo de mais de R$ 4 bilhões, deixando embarcar o equivalente a US$ 520 milhões, considerando somente o setor de carnes, um dos mais afetados, aponta nota técnica elaborada pelo órgão, que é vinculado ao Ministério do Planejamento.



Exportadores de soja, café, suco de laranja e açúcar – produtos que o Brasil lidera no mercado global–também sofreram com a greve, gerando preocupações sobre a capacidade de honrar os embarques.

"O que se observou durante a greve é que, em quase todos os segmentos, o produtor assumiu o prejuízo", diz um trecho do documento.



A análise do Ipea mostra que nas próximas semanas o consumidor vai arcar com os prejuízos absorvidos até o momento pelos produtores agrícolas.



"A capacidade de repassar todos os custos para as demais etapas da cadeia dependerá da estrutura de mercado e governança de cada uma delas, já que possuem mecanismos de transmissão diferenciado", destaca.





Leite

Segundo o Ipea, os cinco dias de completa interrupção de coleta de leite por parte das maiores empresas de laticínios que operam no país geraram o descarte de 280 milhões de litros – de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) – o que equivale a cerca de R$ 360 milhões.



Aves e suínos

Já em relação à produção de frango e suínos, o Ipea cita dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que relatou a morte de 64 milhões de aves adultas e pintinhos pela falta de ração e prejuízos de R$ 3 bilhões, considerando as perdas de comercialização no mercado interno, animais mortos, custos logísticos e perdas nas exportações.



Frutas e hortaliças



Os prejuízos de frutas e hortaliças totalizam R$ 920 milhões, com o descarte de mercadorias. "Como o ciclo das hortaliças é curto, em termos de abastecimento, já na próxima semana o consumidor terá o produto nos mercados na maior parte das cidades."

As frutas mais atingidas foram mamão, uva, manga, goiaba e acerola, diz o Ipea.