Aeroportos: preços de lanchonete e de estacionamento lideram queixas

Secretaria de Aviação Civil divulgou a Pesquisa de Satisfação do Passageiro aéreo relativa ao primeiro trimestre deste ano

Os preços das lanchonetes e dos estacionamento dos aeroportos brasileiros são os itens pior avaliados pelos passageiros no Brasil, segundo a Pesquisa de Satisfação do Passageiro realizada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transporte no primeiro trimestre de 2018, que reúne apreciações sobre os 20 principais terminais do país que movimentam 87% de quem viaja de avião no país.



O indicador "custo-benefício dos produtos de lanchonetes e restaurantes" teve nota de 2,85, enquanto o "custo-benefício dos estacionamentos" recebeu nota de 3,06 , numa escala de zero a cinco. Logo em seguida na lanterna do ranking aparece o "custo-benefício dos produtos comerciais" (3,17), "qualiddade da internet/Wi-Fi" (3,27) e "disponibilidade e locação de bancos, caixas eletrônicos e casas de câmbio" (3,62).



Segundo o ministério, os índices "custo-benefício dos produtos comerciais" e "custo-benefício dos produtos de lanchonetes/restaurantes" foram, porém, os que mais evoluíram nos cinco anos da pesquisa: 29% (2,4 para 3,17) e 27% (2,25 para 2,87), respectivamente, mesmo não atingindo a meta do governo, que é nota 4 para cada indicador.



Em cinco anos, o índíce de satisfação em relação a principais aeroportos do país subiu 14%. Enquanto em 2013, os passageiros atribuíam nota 3,86 aos principais terminais brasileiros, no primeiro trimestre de 2018 deram 4,30.



Na percepção do passageiro, Curitiba é o melhor aeroporto do Brasil. Registrou a maior nota na satisfação geral dos passageiros em 9 das 21 rodadas da pesquisa; seguido de Viracopos (SP), oito vezes; e Recife (PE), duas.



O Aeroporto de Manaus (AM) teve a maior evolução na satisfação geral do passageiro: 34%. Este é indicador diferenciado no qual o viajante responde se está satisfeito com a situação geral do aeroporto. Confins (MG), ficou em segundo com 32%, seguido de Campinas e Brasília, empatados com melhoria de 22%. Fortaleza registrou uma piora de 5%.





Veja os itens pior e melhor avaliados nos aeroportos

O que precisa melhorar:

Custo-benefício de lanchonetes e restaurantes (2,85)

Custo-benefício do estacionamento (3,06)

Custo-benefício dos produtos comerciais (3,17)

Qualidade da internet/wifi (3,27)

Disponibilidade e localização de bancos, caixas eletrônicos e casas de câmbio (3,62)