Adesão obrigatória de MEIs e micro empresas ao eSocial é adiada

Em 2019, será a vez de as instituições públicas federais aderirem ao sistema, conforme cronograma estabelecido pelo governo em outubro do ano passado.



Implantação por fases

Assim como está acontecendo com as grandes empresas e como ocorrerá com os entes públicos, a implementação do eSocial para as empresas do segundo grupo – excluídas nesta momento a obrigatoriedade de pequenas empresas e MEIs - se dará de forma escalonada, dividida em cinco fases, de julho a janeiro de 2019. Dessa forma, os empregadores incluirão gradativamente suas informações no sistema.





Quem tiver interesse em ingressar na plataforma desde já terá acesso ao sistema a partir da próxima segunda-feira (16).

Se optar por esperar até novembro, a empresa deverá entrar com as três fases de prestação de informações já implementadas.

A partir da próxima segunda (16) e até 31 de agosto, micro e pequenos empresários poderão enviar dados para cadastro do empregador.



Em relação aos MEIs que possuam empregados e que optem por já ingressar no eSocial, o Comitê Gestor esclarece que, na prática, eles não terão nenhuma informação para prestar antes de setembro, já que os dados da 1ª fase (cadastro do empregador e tabelas) são de preenchimento automático pela plataforma simplificada que será disponibilizada para este público.



Em setembro, serão cadastrados os funcionários e informações sobre vínculo com a empresa, como admissão, afastamento ou demissão.





Na terceira fase, de novembro até o fim de 2018, o empregador deve incluir dados sobre remunerações dos trabalhadores e realizar o fechamento das folhas de pagamento.

Em janeiro do ano que vem, já na quarta etapa, haverá a substituição da GFIP (Guia de Informações à Previdência Social), que será descontinuada, e a inserção de dados de segurança e saúde do trabalhador no sistema.



Empregadores pessoas físicas e contribuintes individuais, como produtor rural e segurado especial, deverão utilizar o eSocial somente a partir de janeiro de 2019.



Plataforma simplificada

Segundo a Receita, serão disponibilizados nos próximos dias os novos portais do eSocial, onde os empregadores poderão inserir diretamente as informações.



Também estará disponível, a partir de segunda, uma plataforma simplificada destinada aos MEI, em modelo semelhante ao eSocial do Empregador Doméstico. Para essa categoria, será necessário o uso de certificado digital.

A plataforma simplificada permitirá ao microempreendedor realizar cálculos automáticos pelo sistema, como o de rescisões e férias.

A maioria dos MEI–que não tem empregados e, por isso, não é obrigada a aderir ao eSocial–continuará prestando contas normalmente ao governo por meio do Simei, o sistema de pagamento de tributos unificados.



Arrecadação maior

Ao lançar o programa, o governo esperava um incremento de R$ 20 bilhões na arrecadação quando todas as etapas forem concluídas, em julho de 2019.



Segundo a Receita, muitas empresas, sobretudo as pequenas, acabavam pagando menos impostos por erros no preenchimento das mais de 15 guias.