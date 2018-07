Acordo entre EUA e UE gera alívio, mas também dúvidas entre europeus

Os dois lados aceitam ceder em reunião em Washington para dar trégua temporária na guerra comercial

A trégua comercial anunciada entre a União Europeia e os Estados Unidos trouxe alívio para os países europeus, mas também dúvidas sobre a viabilidade dos compromissos discutidos entre Jean-Claude Juncker e Donald Trump.



Ambos decidiram em uma reunião na Casa Branca uma série de decisões, como uma maior compra de soja americana pelo bloco europeu, para dar fim à guerra comercial vigente entre Washington e Bruxelas por meio de tarifas recíprocas.

O objetivo também era afastar a ameaça de Trump de aumentar as tarifas sobre os automóveis da UE, que afetaria especialmente a Alemanha, cujo governo celebrou nesta quinta-feira o resultado "construtivo" da reunião e reafirmou seu "apoio" à Comissão Europeia de Juncker.

O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, confirmou nesta quinta-feira que não serão aplicadas tarifas sobre os automóveis europeus durante as negociações e ressaltou que "o primeiro problema" a ser negociado será o das tarifas siderúrgicas e as represálias.

A Associação Europeia de Construtores de Automóveis celebrou o afastamento da ameaça sobre uma indústria, que "prospera melhor em um ambiente sem barreiras comerciais", embora tenha reconhecido que "restam muitos assuntos por resolver", segundo seu secretário-geral Erik Jonnaert.

Uma fonte europeia ressaltou os "excelentes resultados" obtidos pela UE "sem colocar em risco seus interesses esenciais" e a "pressão enorme nos Estados Unidos contra a guerra comercial", embora tenha advertido contra "qualquer triunfalismo" já que "nada está gravado em pedra".

Soja

Embora a França, segunda economia da UE atrás da Alemanha, considerou "bom regressar ao diálogo com os americanos", seu ministro da Economia, Bruno Le Maire, informou à AFP que este "não pode avançar sob pressão" e pediu "esclarecimento" sobre as medidas.

A "nova fase da relação" entre ambos anunciada em um comunicado conjunto se baseia em trabalhar "pela eliminação total das tatifas, das barreiras não tarifárias e os subsídios aos produtos industriais, não automobilísticos".

Sobre a agricultura, Donald Trump anunciou que a UE aumentará "imediatamente" suas compras de soja dos Estados Unidos. "A UE pode importar mais soja dos Estados Unidos e fará isso", acrescentou Jean-Claude Juncker.

Uma maior compra de soja americana, setor ao qual a China impôs medidas tarifárias em resposta as de Trump, não geraria aumento das importações globais europeias, advertiu a fonte do bloco, explicando que "estas serão feitas em virtude das condições do mercado".

Com a China de olho na produção de soja do Brasil, o maior exportador do produto para a UE com cerca de 40% do total em 2017, os europeus poderiam aproveitar a redução de preços nos Estados Unidos, segundo exportador para o bloco com cerca de 35%.