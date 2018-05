Ações da Petrobras recuperam perdas da véspera

Mercado se acalmou após presidente da estatal ser enfático a defender a independência da petrolífera

Após uma segunda-feira negra, as ações da Petrobras praticamente recuperaram as perdas da véspera nesta terça-feira (29).



As ações preferenciais da estatal, que haviam caído 14,6%, subiram 14,13% nesta terça, enquanto a ondinárias dispararam 12,38%, após recuo de 14,06%.



Com isso, o Ibovespa, referência da Bolsa brasileira, subiu 0,95% para 76.071 pontos; na segunda, o tombo foi de 4,49%, o maior desde o escândalo da JBS.



Operadores observam que o investidor se acalmou quanto às especulações de que Pedro Parente, presidente da petrolífera, poderia deixar a presidência da Petrobras, em especial depois que o executivo foi bem enfático em defender a independência da companhia na definição dos reajustes de preços dos combustíveis.



Em teleconferência com analistas de mercado, Parente disse que situação da empresa é melhor do que há dois ou três anos e reconheceu que reduzir em 10% o preço do diesel e aceitar congelá-lo por 15 dias pode ter gerado danos de imagem e credibilidade à empresa.



No entanto, ele afirmou também que a decisão seria adequada a "qualquer empresa com responsabilidade social, seja de controle público ou privado".



"Tivemos a coragem de reconhecer a gravidade do momento que vivíamos ali", declarou Parente, acrescentando que o movimento da empresa "permitiu a abertura das discussões entre o governo e os grevistas", acrescentou ele.



Na quarta-feira (23) à noite, Parente, em meio à greve, decidiu anunciar o congelamento do diesel, alegando "um gesto de boa vontade" para acabar com a paralisação. A iniciativa foi vista como uma ingerência política na gestão da empresa.