Ações da Petrobras caem mais de 15% após demissão de Parente

O presidente da estatal publicou carta anunciando a saída do cargo na manhã desta sexta-feira (1)

A demissão de Pedro Parente da presidência da Petrobras impactou nas ações da estatal. Após cerca de uma hora do anúncio, a queda foi superior a 15%.



Às 14h14, os títulos eram negociados a R$14,04, com baixa de 15,49%. Logo após a divulgação da carta do presidente da estatal a Bolsa suspendeu a negociação das ações da Petrobras por 45 minutos.



O dólar registrou uma alta de 0,53%. Com a mudança, a moeda chegou a ser vendida a R$3,75, por volta das 12h20. O avanço em maio já havia sido de 6,52%, o maior desde setembro de 2015, na contramão do comportamento da divisa no exterior.



As ações já vinham sofrendo o impacto pela greve dos caminhoneiros, que causou uma crise de desabastecimento em diversas áreas da economia. O Ibovespa, referência da Bolsa brasileira, terminou maio com queda de 10,87%, o maior tombo desde setembro de 2014, vésperas da reeleição da presidente Dilma Rousseff.



Demissão

Na carta de demissão, direcionada ao presidente da República, Michel Temer, Pedro Parente lembrou avanços durante a gestão. "A Petrobras é hoje uma empresa com reputação recuperada, indicadores de segurança em linha com as melhores empresas do setor, resultados financeiros muito positivos, como demonstrado pelo último resultado divulgado, dívida em franca trajetória de redução e um planejamento estratégico que tem se mostrado capaz de fazer a empresa investir de forma responsável e duradoura, gerando empregos e riqueza para o nosso país", escreveu.



Parente ainda defendeu a política que levou na empresa. "Permita-me, Sr. Presidente, registrar a minha sugestão de que, para continuar com essa histórica contribuição para a empresa — que foi nesse período gerida sem qualquer interferência política — Vossa Excelência se apoie nas regras corporativas, que tanto foram aperfeiçoadas nesses dois anos, e na contribuição do Conselho de Administração para a escolha do novo presidente da Petrobras", afirmou.



A demissão ocorre poucos dias após o govenro anunciar uma redução de R$0,46 no preço do diesel nas refinarias e na bomba, congelado até julho e com reajuste mensal a partir de agosto.



De acordo com a assessoria de imprensa do Petrobras um nome substituto está em análise. "A nomeação de um CEO interino será examinada pelo Conselho de Administração da Petrobras ao longo do dia de hoje. A composição dos demais membros da diretoria executiva da companhia não sofrerá qualquer alteração", diz a nota.