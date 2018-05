Ações da Petrobras caem mais de 10% após flexibilização política de preços

As ações da Petrobras caíram mais de 10% nesta quinta-feira (24) na Bolsa de Valores de São Paulo, um dia depois de a petroleira estatal flexibilizar sua política de preços para atender às demandas de uma greve de caminhoneiros que paralisa o Brasil.

Por volta das 11h15, as ações preferenciais da Petrobras caíam 11,52% e as ordinárias 10,98%, enquanto o Ibovespa dos principais valores cedia 1,46%. Quando a sessão foi aberta, os dois títulos da Petrobras chegaram a despencar mais de 13%.

A empresa anunciou na quarta-feira que reduziria em 10% o preço do diesel e congelaria esse valor ao longo dos próximos 15 dias, para facilitar as negociações entre o governo e os representantes dos caminhoneiros mobilizados contra os custos exorbitantes dos combustíveis.

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, insistiu que esta é uma medida "de natureza excepcional" e garantiu que a redução "não significa uma mudança na política de preços" da empresa.

A Petrobras aliena desde o final de 2016 os preços dos combustíveis saídos das refinarias (antes dos impostos) aos do mercado internacional como uma estratégia para reconstruir suas finanças e sua imagem depois de ter sido envolvida no maior escândalo de corrupção do Brasil.

Parente participou esta manhã de uma reunião em Brasília com o presidente Michel Temer e seus principais ministros.

Os fortes aumentos do petróleo e do dólar acentuaram a pressão nas últimas semanas sobre a economia brasileira, que em 2017 saiu de dois anos de recessão.