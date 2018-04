Ações da NotreDame estreiam em Bolsa com alta de 22,7%

Operadora de plano de saúde

As ações da NotreDame Intermédica fecharam seu primeiro dia de negociação com uma alta de 22,73% sobre o preço da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), de R$ 16,50, terminando o dia negociadas a R$ 20,25.



O papel da operadora de plano de saúde foi o segundo mais negociado nesta segunda-feira (23) na Bolsa brasileira, tendo movimentado R$ 790 milhões, perdendo apenas para os títulos preferenciais da Petrobras, com R$ 820 milhões.



De acordo com o presidente do grupo NotreDame Intermédica, Irlau Machado Filho, "ao longo dos últimos anos, desde a chegada da Bain Capital, traçamos um ambicioso plano de aquisições e maciço investimento em rede própria de atendimento".



A empresa reestruturou o portfólio de produtos, reformou hospitais e centros clínicos, qualificou a rede hospitalar, reposicionou a marca e mudou a estratégia comercial.



"Isso permitiu triplicarmos de tamanho nos últimos quatro anos", afirmou Machado Filho. No prospecto da oferta, a empresa informou ter 1.860 leitos e 18 hospitais.