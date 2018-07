Ações da Embraer tombam 16%; para analistas, acordo foi abaixo do esperado

Brasileira terá 20% de uma empresa de aviões comerciais com a Boeing; mercado considera negócio positivo, mas previa uma participação maior; até a véspera, os títulos acumulavam alta de 35% em 2018

As ações ordinárias da Embraer recuavam 16% nesta quinta-feira (5), após o anúncio do acordo com a americana Boeing estabelecendo as premissas básicas para a criação de uma empresa que receberá a divisão de aviões comerciais da empresa brasileira. As áreas de defesa e de segurança e os jatos executivos da Embraer ficaram de fora da aliança, mas as empresas informaram que pretendem criar uma companhia conjunta também para os aviões militares. Os termos desta parceria não foram detalhados.



As partes avaliam a nova entidade em US$ 4,75 bilhões, sendo que a Embraer será titular de 20% do capital e a Boeing, de 80%.



Os analistas consideraram o acordo positivo, mas abaixo do esperado. Para o banco BTG Pactual, a avaliação do segmento de aviação comercial da Embraer foi menor que a esperada.



Para o analista-chefe da XP Investimentos, Karel Luketic, o negócio das aeronaves comerciais da brasileira foi subavaliado, mas a queda reflete mais o movimento natural da Bolsa: "sobe no boato, e cai no fato".



Até a véspera, as ações da Embraer acumulavam alta ao redor de 35% em 2018. Na última semana, o papel avançou perto de 15% com perspectivas com a transação. Desde o anúncio das negociações, em dezembro do ano passado, a valorização chega a 65%.



O Bank of America Merrill Lynch vê boas perspectivas de sinergias para a Embraer no futuro na área de aeronaves maiores. Hoje, a Embraer é líder no mercado de jatos de até 150 assentos e, a companhia americana, nos segmentos de mais de 150 assentos.



A pressão por um acordo se intensificou quando a Airbus anunciou no ano passado que assumiria o controle do programa de jatos CSeries da rival Bombardier, que vinha enfrentando sua longa batalha com a Embraer no segmento de 70 a 130 assentos.