Ações da Eletrobras caem 7,5% após Justiça suspender privatização

TRT da 1ª Região do Rio determinou que a estatal e suas distribuidoras apresentem estudo de impacto da desestatização sobre contratos de trabalho

As ações da Eletrobras operavam em queda de 7,5% nesta terça-feira (5), após a Justiça trabalhista mandar suspender o processo de privatização de distribuidoras da empresa.



Nesta terça (5), o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, determinou que a Eletrobras interrompa o processo de venda de suas distribuidoras de energia que atuam no Norte e no Nordeste até à realização de estudo sobre o impacto da medida sobre os empregados da empresa.



Em fato relevante, a empresa diz que "analisará as medidas cabíveis e manterá o mercado informado".



As empresas devem apresentar individualmente ou de forma coletiva no prazo de até 90 dias estudo sobre o impacto da privatização nos atuais contratos de trabalho.



A decisão cria um novo obstáculo à conclusão da privatização da estatal elétrica neste ano. No início do ano, o governo esperava arrecadar R$ 12 bilhões com a venda da empresa.



Responsável por colocar o projeto em votação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já admite nos bastidores que dificilmente a medida será votada antes das eleições.



O projeto foi enviado ao Congresso em 22 de janeiro, mas está emperrado em uma comissão especial da Câmara dos Deputados.