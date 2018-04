A um dia do fim do prazo, 3,9 milhões ainda não enviaram IR

Um dia do fim do prazo, cerca de 3,9 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com o Fisco. Até as 16h deste domingo (29), a Receita Federal recebeu 24.895.403 declarações do Imposto de Renda (IR. O total equivale a 87% dos 28,8 milhões de documentos esperados para este ano.

Somente nas últimas 24 horas, 984,5 mil contribuintes enviaram o documento. O programa de preenchimento da declaração do IR de 2018, ano base 2017, está disponível no site da Receita Federal. O prazo para a entrega da declaração começou em 1º de março e vai até as 23h59 desta segunda-feira (30).

Está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis, em 2017, em valores superiores a R$ 28.559,70 entre outras condições.



Quem perder o prazo pagará multa mínima de R$ 165,74 e pode ser impedido de conseguir certidões negativas junto da Receita.