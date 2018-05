À espera do BC dos EUA, dólar já bate R$ 3,55

Moeda está na maior cotação em quase dois anos na expectativa sobre a trajetória dos juros americanos

O dólar ampliou a alta nesta quarta-feira (2) e chegou ao patamar de R$ 3,55, o maior nível em quase dois anos, acompanhando o cenário externo em dia de expectativa pelo desfecho do encontro de política monetária do banco central dos EUA e que pode afetar o fluxo de recursos global.



Pela manhã, a moeda atingiu R$ 3,5503 ao valorizar 1,22%; às 13h20, a alta perdeu fôlego e a divisa era negociada a R$ 3,543, com alta de 1,13%.



Os investidores seguem preocupados com a possibilidade do Fed (Federal Reserve, banco central americano) acelerar o ritmo de alta das taxas de juros. Taxas maiores nos EUA podem atrair para lá recursos aplicados hoje em outras praças como o Brasil.



O Fed aumentou sua taxa básica de juros na reunião de 20 e 21 de março em 0,25 ponto percentual, para o intervalo entre 1,50% e 1,75%. Atualmente, o banco central prevê outros dois aumentos dos juros neste ano, embora cada vez mais o mercado vê a possibilidade de serem mais três aumentos neste ano. Pelas 15h desta quarta (2), o Fed anuncia sua decisão sobre a trajetória dos juros.



Internamente, os investidores também seguiam de olho no cenário político, a poucos meses das eleições presidenciais envoltas em grandes incertezas.