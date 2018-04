2,7 milhões ainda não sacaram PIS de 2016; veja quem tem direito

O prazo para o trabalhador sacar o abono do PIS/Pasep de 2016 termina no dia 29 de junho, segundo informou o Ministério do Trabalho, nesta sexta-feira (13). Um total de 2,7 milhões de trabalhadores ainda não foram buscar o dinheiro a que têm direito, que totaliza mais de R$ 2 bilhões. Se esse valor não for retirado até à data, o trabalhador perde o direito ao benefício e o dinheiro vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O pagamento do abono de 2016 começou em 27 de julho do ano passado. Desde então, mais de 21,7 milhões de trabalhadores já receberam o benefício, o que representa 88,90% do total. Os valores sacados até agora somam R$ 16,1 bilhões.

O valor do abono do PIS/Pasep varia de R$ 80 a R$ 954 (um salário mínimo), dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou com carteira assinada em 2016 –o valor máximo é para quem ficou empregado os 12 meses do ano.



O abono salarial ano-base 2016 é pago a quem estava inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/Pasep e trabalhou formalmente por pelo menos um mês naquele ano, com remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, é preciso que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).



Dúvidas podem ser tiradas diretamente no Ministério do Trabalho, telefone 158, ou na Caixa (0800-726-0207) ou no Banco do Brasil (0800-729-0001).