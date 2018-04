24 milhões de brasileiros usam o cheque especial

Limite pré-aprovado é utilizado por 16% dos correntistas ativos no Brasil, diz a Febraban, que anunciou medidas nesta terça para baratear a modalidade

No Brasil, 24 milhões dos 150 milhões de clientes ativos do setor bancário estavam usando linhas do cheque especial em dezembro de 2017, informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) nesta terça-feira (10), quando anunciou novas regras para baratear a modalidade e aumentar o uso consciente dos recursos.



Na média, o brasileiro usa R$ 900 por 16 dias, acrescentou a entidade.



Daqueles que "entram" no limite, 3,7 milhões estavam há mais de 30 dias usando 15% ou mais do seu limite, de acordo com Murilo Portugal, presidente da Febraban, e, portanto, são a fatia de correntistas que serão procurados pelos bancos para trocar a dívida cara do cheque especial por uma mais em conta, uma das medidas que entram em vigor no dia 1º de julho. Eles representam 16% do total, ou 36% (equivalente a R$ 7,9 bilhões) do valor usado no cheque especial.



Junto com o rotativo do cartão de crédito, o cheque especial tem os maiores juros do mercado. No fim do ano passado, a taxa média do cheque especial era de 323% ao ano, subindo para 324,7% em janeiro deste ano e fechando fevereiro em 324,1%, segundo dados preliminares do Banco Central. Como comparação, os juros do parcelado do cartão em fevereiro foram de 174,3%.