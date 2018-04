1% mais rico ganha 36 vezes mais que os 50% mais pobres

Para Cimar Azeredo, pesquisador do IBGE, os números de 2017 mostram que o 'país continua desigual'

O grupo dos 1% mais ricos da população brasileira tinha um rendimento médio (de todos os trabalhos) de R$ 27.213 mensais no ano passado, 36,1 vezes acima do que recebia a metade mais pobre da população no período (R$ 754). Os números que mostram a concentração de renda existente no país são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou nesta quarta-feira (11) estatísticas sobre o tema pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, referentes a 2017.



No ano anterior, este grupo de 1% com maiores rendimentos ganhavam 36,3 vezes a média dos 50% com rendimentos mais baixos.



Na região Nordeste essa razão foi de foi 44,9 vezes e na região sul, 25 vezes.



"Para mudar essa situação o país tem que gerar emprego, emprego decente, promover a educação para todos. Tem que fazer uma série de coisas que já sabemos serem necessárias", avaliou Cimar Azereddo, pesquisador do IBGE.



Como a concentração de renda não variou significativamente em relação a 2016, o que fez com que o índice de Gini – indicador que mostra o nível de desigualdade de renda de um país – se mantivesse em 0,549.



10% da população concentram 43% da renda do país

O levantamento mostra ainda que a

A pesquisa revelou, ainda, que do total de trabalhadores, aproximadamente 4,4 milhões (5%) recebiam, em média, apenas R$ 47 mensais.



"O grande destaque dessa divulgação é que o Brasil continua um país desigual. Ela evidencia que a desigualdade persiste e que ela não reduz", enfatizou Azeredo.











soma dos rendimentos recebidos por todos os brasileiros em 2017 foi de R$ 263,1 bilhões por mês, em média. Desse montante, 43,3% estava concentrado nas mãos de 10% da população do país. Já a parcela dos 10% das pessoas com os menores rendimentos detinha apenas 0,7% da massa.