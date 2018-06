Seis em cada 10 querem saber se namorado é bom pagador

Segundo pesquisa do Boa Vista, 66% têm interesse em conhecer a pontuação do parceiro na lista de bons pagadores

Saber se o parceiro ou a parceira tem crédito na praça é importante para a maioria consumidores brasileiros. Pesquisa Hábitos de Consumo do Dia dos Namorados, elaborada pela Boa Vista SCPC no mês passado, mostra que 66% das pessoas que mantêm um relacionamento têm interesse em saber qual é a pontuação que o companheiro na lista de bons pagadores.



Esta percepção é maior entre os "namorados" já casados (68%), contra os namorados solteiros (62%), que não moram juntos.



A pesquisa também constatou que 73% dos namorados que estão casados ou em união estável demonstram interesse em conhecer a nota (score) do parceiro. Para 81% deles, conhecer a avaliação pode ajudar no planejamento financeiro do casal.



As opiniões quanto ao score ter ou não relação com a compatibilidade entre os casais, estão divididas, segundo a pesquisa. No geral, 51% dizem que o score não é um indicador de compatibilidade e outros 49% dizem que sim. Entre os namorados "solteiros" (aqueles que ainda não moram juntos), 57% dizem não se importar, e que o score não deve ser considerado como um indicador de compatibilidade. Entre os "casados", 54% consideram sim o score um indicador de compatibilidade.



Comportamento financeiro do casal

A pesquisa ainda considerou o comportamento dos casais. Segundo o levantamento, 90% dos entrevistados, casados ou não, acreditam que falar abertamente sobre a situação financeira dos dois ajuda a manter um relacionamento saudável. Além disso, 68%, em média, poupam para alcançar objetivos em comum.

Entre os casados, 71% demonstraram mais preocupação com a poupança. Entre os solteiros, 66% disseram guardar dinheiro para projetos conjuntos, como festa de casamento, viagem de lua de mel e compra de imóvel ou veículo.