Startup cria aplicativo de pesquisa de medicamentos

Os preços dos medicamentos no Brasil estão entre os mais caros do mundo. Fabricantes, fornecedores, distribuidores e varejistas dizem que a culpa é da tributação. O fato é que quem paga a conta salgada mesmo é o consumidor final. De olho nesse mercado bilionário e competitivo, chega a São Paulo o FarmaZap, aplicativo de pesquisa e compra on line de produtos farmacêuticos. A proposta é oferecer economia de tempo e dinheiro ao consumidor. Com as principais redes de farmácias cadastradas e mais de 25 mil itens à venda, o aplicativo indica em tempo real onde comprar mais barato. O FarmaZap segue todas as normas e tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A startup, administrada por um trio de empresários e amigos, todos da área de Tecnologia da Informação e que já haviam trabalhado na indústria farmacêutica, está incubada no polo tecnológico do Porto Digital, em Recife, Pernambuco, um dos maiores do país. A plataforma foi lançada no início de 2017, a partir das necessidades deles próprios ao se verem peregrinando por farmácias para comprarem medicamentos para os filhos e vendo variações absurdas às vezes no mesmo bairro. O processo era longo e pouco eficiente, já que a pesquisa reunia 5 ou 6 farmácias no máximo. "Os medicamentos consomem parte importante do orçamento doméstico. Economizar, em tempos de crise, é a melhor receita. Nesse sentido, o aplicativo funciona também como um agente de promoção de saúde. Sabemos que a população mais carente deixa de seguir a prescrição médica por causa do orçamento restrito. Com o aplicativo, terão acesso aos produtos mais baratos", explica Aldo Ferreira, CEO da FarmaZap, que percebeu, em 2015, que faltava, no mercado, uma ferramenta eficiente que unisse comodidade e preço.

Depois da fase de testes e dos ajustes da demanda no mercado de Recife, o aplicativo desembarca em São Paulo. A expectativa dos sócios com o mercado paulistano é otimista. A empresa prevê triplicar o número de downloads já no primeiro trimestre. Mesmo o genérico tendo como proposta ser, em média, 57% mais barato que os de marca, na prática, os valores revelam-se flutuantes de loja para loja. Comparar preços é a receita para economizar. O FarmaZap proporciona essa pesquisa em segundos. O usuário informa o nome do medicamento ou substância, dosagem, quantidade e recebe os preços em tempo real.

O aplicativo tem cadastradas em sua plataforma as maiores redes de farmácias do Brasil como Onofre, Drogasil, Droga Raia, São Paulo, Pacheco, Wall-Mart, Carrefour e NetFarma. Também permite a compra de itens de perfumaria, fraldas e outros na Americanas.com, Submarino, Ponto Frio, Casas Bahia e Shoptime, e lojas de suplementos alimentares e nutricionais, como Corpo Ideal e Boa Saúde. O cliente opta por receber a compra em casa ou retirar na loja escolhida, de acordo com sua necessidade.

Para as farmácias, o aplicativo também é uma excelente plataforma de marketing e um canal direto com o consumidor. Representa mais clientes e agilidade nas vendas. O aplicativo FarmaZap está disponível gratuitamente para Android e iOS.