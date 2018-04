Américas Shopping promove campanha de doação

Em parceria com o Hemorio, o Américas Shopping realiza uma campanha de doação de sangue no dia 06 de abril, das 10h às 15h. A coleta será feita na loja 203, ao lado do cinema, no Piso L2. "Estamos felizes em poder receber uma campanha que ajuda a conscientizar a população local sobre a importância deste gesto solidário, que ajuda a salvar muitas vidas todos os dias", conta Tatiane Piza, gerente de Marketing do empreendimento.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. O modelo da autorização pode ser adquirido através do site do Hemorio (http://www.hemorio.rj.gov.br/html/pdf/menor_idade.pdf). Além disso, os doadores desta faixa etária devem levar um documento de identidade original do responsável legal.

Não é necessário estar em jejum, apenas evitar apenas alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Para mais informações, o candidato pode ligar para o Disque Sangue (0800 282 0708), que esclarece os pré-requisitos e dúvidas, além de informar o endereço das outras 26 unidades de coleta distribuídos pelo estado. O atendimento pelo telefone funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serviço:



Data: 06 de abril (sexta-feira)