Procedimentos invasivos só podem ser feitos por médicos

Tratamentos estéticos sem um diagnóstico prévio de um dermatologista podem mascarar ou mesmo agravar uma doença

Um belo dia, fazendo aquela inspeção detalhada em frente ao espelho (quem nunca?), você descobre uma mancha na pele. O que você faz, então? Consulta o dr. Google, corre na farmácia e faz uma "consulta" com o balconista antes de comprar uma pomadinha, testa a receita ensinada por um amigo ou corre para a primeira clínica estética que tem notícia para iniciar um procedimento que irá fazer sumir a mancha.

O que talvez você não saiba é que uma simples mancha tem a possibilidade de ser o início de alguma doença e o procedimento errado pode, não apenas mascarar o problema, mas piorar o quadro. Quem explica é a dermatologista Íris Flório: "As pessoas costumam banalizar muito as lesões de pele e elas não têm noção de como isso é grave". Íris conta que entre os casos mais comuns que deveriam ser tratados pelo dermatologista, mas nem sempre recebem a atenção médica devida, estão as queimaduras - seja por inseto, água fervente, produtos de limpeza ou ferro de passar roupa – e a acne. Sobre o aparecimento de manchas na pele, a dermatologista explica que, "às vezes, as doenças sistêmicas [que podem afetar várias partes ou órgãos do corpo] começam com uma manchinha e podem se agravar de tal forma que viram doenças pulmonares, cardiológicas, meningite, encefalite, podendo até levar a óbito".

Um médico, por favor

A procura por tratamento estético sem uma avalição médica tem sido um grande problema no país, e não é incomum pacientes procurarem o consultório do dermatologista para solucionar os erros e problemas causados por procedimentos indevidos.

A professora de educação física Walmira Benício escapou por pouco de cometer um erro desses. A grande exposição ao sol sem protetor solar ao longo dos anos de aulas ao ar livre provocou várias manchas no rosto, colo e mãos. Ao procurar uma clínica estética, a indicação foi de fazer um peeling. Receosa, foi então que Benício resolveu consultar o dermatologista. O diagnóstico? Adivinhem. Melanoma, o câncer de pele do tipo mais grave.

O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sérgio Palma, salienta que os procedimentos invasivos só devem ser indicados e executados por médicos. "Recebemos com frequência pacientes que sofreram queimaduras em procedimentos feitos com laser. É preciso ter muito critério. Por exemplo, um preenchedor de rugas, que atinge camadas profundas da pele, pode provocar graves problemas, até necrose em alguns casos". Palma explica, ainda, que os procedimentos invasivos das áreas dermatológica/cosmiátrica só devem ter sua indicação e execução feita por médicos, de acordo com a Lei 12842/2013. É o que esclarece também o parecer número 35/2016, publicado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

A receita para quem quer manter a pele saudável, eliminar manchas e rugas de expressão, ainda é muito simples. Faça uso diário do protetor solar e antes de recorrer a qualquer procedimento estético, procure um dermatologista. Só ele poderá fazer um diagnóstico e indicar tratamento.

Que médico é esse?

Especialidade da Medicina que cuida do tratamento e prevenção das doenças do maior órgão do corpo humano, a pele, incluindo boca, cabelos, pelos, unhas e genitais. Depois de se formar em Medicina, o médico precisa estudar, no mínimo, mais três anos para se formar na especialidade "dermatologia".

Além do CRM...

Você sabia que, além do CRM (registro no Conselho Regional de Medicina), seu médico dermatologista deve ter o RQE (Registro de Qualificação de Especialista)?

Melanoma

É um tipo de câncer que se desenvolve nas células responsáveis pela pigmentação da pele. É potencialmente grave.

Furos, agulhas, injeções...

Tratamentos invasivos só podem ser executados por médicos. Por isso, certifique-se antes de iniciar qualquer procedimento com agulhas, por exemplo.