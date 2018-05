'Muitas mulheres não estão preparadas para o dia a dia da maternidade', diz pediatra

O pediatra José Martins Filho não tem medo de botar o dedo na ferida. Autor de livros como "Criança Terceirizada", "Lidando com crianças, conversando com os pais" e com quase 50 anos de pediatria, cobra dos pais mais presença e afeto e não aceita desculpas: "melhor não ter do que ter e não ter tempo para cuidar".



Professor da UNICAMP, dr. Martins dedica sua vida a ensinar sobre relações familiares e a importância do vínculo na primeira infância, sendo defensor fervoroso do aleitamento materno e do aumento da licença maternidade. Aqui ele fala sobre o papel da mãe e os desafios para criar um futuro adulto equilibrado e feliz. "Educar dá trabalho e quem não está tendo trabalho é porque não está educando."





Hoje ressaltamos muito o valor do parto normal, da amamentação, da presença intensa no primeiro ano, do acolhimento, abaixar para falar com crianças, não deixar chorar... Há 40 anos, metade desses conceitos não eram conhecidos, nem debatidos. As mães são mais exigidas hoje?

Não acho que as mães sejam mais exigidas. Acontece que hoje conhecemos muito mais sobre imunidade das crianças, desenvolvimento neuropsicológico, importância do vínculo e do afeto para o resto da vida. A própria medicina não sabia da importância do parto normal, nem da amamentação. A mãe de 40 anos atrás não tinha todo esse conhecimento.

Aí hoje a gente ouve: ‘Você nasceu de cesárea e tá aí, não te amamentei e tá aí’. Você pode não ter sido amamentada e não ser alérgica, mas se você foi amamentada, tem menos chance de ser alérgica, de ter asma. As pessoas que não são médicas falam de casos, a gente fala de probabilidade e risco.



Em grupos de mães, a maior parte das reclamações é sobre os pais. O senhor acha que os pais brasileiros são suficientemente presentes?

O mundo exige uma coisa terrível, vocês são muito pressionadas, tem que ser boa mãe, boa mulher, boa profissional. As mulheres evoluíram muito em seu papel, suas necessidades e sua vida profissional... E nem sempre os homens evoluíram da mesma maneira. A própria sociedade não privilegia isso, o pai fica só uma semana fora do trabalho quando o bebê nasce.

Mas existe uma mania de dizer que pai e mãe é a mesma coisa, e não é, sobretudo nos primeiros seis meses. Tem um tempo para isso acontecer. O bebê só vai conhecer o pai com quatro, cinco meses. No útero, era a voz e os batimentos cardíacos da mãe que a criança ouvia, depois, com a amamentação, o leite materno não é só alimento, mas fonte de carinho e proteção. O vínculo vai aparecendo a medida que a criança vai crescendo. O pai é o segundo na linha de sucessão.

Como pediatra que há 50 anos atende famílias, não posso negar que melhorou muito o papel dos pais na vida familiar moderna. Claro que tudo isso depende de cada um... Eu conheço muitos pais que são dedicados, afetuosos e ajudam muito suas famílias e, principalmente, seus filhos. Por outro lado, também percebo que muitas mulheres não estavam preparadas ou informadas sobre o que significa ter um filho e enfrentar o dia a dia da maternidade.



O senhor disse abertamente que os casais têm que pensar mesmo se querem ter filhos, se querem abrir mão do estilo de vida que têm.

Cada vez mais vejo casais que decidem não ter filhos. E eu sempre digo que é melhor não ter do que ter e não ter tempo para cuidar, estar presente, acompanhar o crescimento e o desenvolvimento das crianças.

Vejo casais se surpreendendo com as mudanças que inevitavelmente ocorrem na vida familiar depois do nascimento de uma criança. Educar dá trabalho e quem não está tendo trabalho é porque não está educando. Se você não quer mudar sua forma de viver, melhor não ter filhos - 50 anos de prática pediátrica me autorizam a fazer essa afirmação. Não se pode ter filhos achando que vai ser só alegria, é preciso estar preparado.



Hoje já se mostra que a maternidade é bem menos parecida com aquela das propagandas de margarina. É a maternidade real, com noites sem dormir, falta de tempo para si mesma, dificuldades na educação. Como o senhor vê essa mudança?

As mães se surpreendem sim. E os pais também... É preciso planejar a gravidez. A pior coisa para uma família e para uma criança é uma gravidez indesejada. Ter filhos significa estar disponível e saber a importância do papel dos pais no desenvolvimento da vida futura. A gênese da violência tem raízes profundas numa infância infeliz, abandonada, sem carinho, sem atenção e sem presença.



Há um novo personagem na vida das famílias: a tecnologia e, mais precisamente, o celular. Como lidar com ele?

O celular na vida moderna é um ser muito especial que ajuda e complica. É preciso usá-lo com discernimento. Não se deve nunca, jamais, priorizar o celular em relação a uma boa conversa olho no olho. Crianças precisam de atenção e uma mãe e um pai pendurados no celular é um transtorno a mais na educação infantil. É preciso saber se controlar. Vejo pessoas, almoçando e digitando, vejo gente na igreja usando celular, em reuniões de família com o celular na mão. As crianças acabam imitando os pais e lá se vai o contato e o afeto.



Como especialista em relações familiares, gostaria que me contasse: que presente as mães precisam ganhar?

As mães precisam ganhar amor dos filhos e da família. Muitos abraços e olho no olho. Passear com os filhos, almoçar e jantar com eles. Presentes físicos, são dispensáveis se o amor existe e se o carinho está presente.



Para uma mãe, o maior presente é ter um filho saudável e feliz. O que podemos fazer para tentar garantir a felicidade dos nossos filhos?

As mães precisam estar presentes o máximo possível, principalmente nos primeiros mil dias (até pelo menos os dois anos de idade). Crianças que vão precocemente para as creches podem sofrer de Síndrome de Privação Materna, ou seja, falta da mãe. É incrível num país como o nosso, as crianças indo para as creches com quatro meses. A minha luta é pela licença maternidade ampliada. Se possível, como em muitos países evoluídos, de dois anos. Sei que é quase um mito num país como o nosso. Se isso não é possível, acompanhe seu filho na escola, na visita ao pediatra, nos passeios, leve-os para brincar em jardins, em praças, tire-os de dentro de casa. E esteja sempre que possível presente.