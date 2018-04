Médicos serão treinados para diminuir hipertensão

Rio de Janeiro lidera ranking da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Sociedade vai treinar 600 profissionais da saúde pública e disponibiliza em seu site manual com dicas para controlar a pressão

Dados do último Vigitel do Ministério da Saúde apontam que o Rio de Janeiro é o estado com a maior prevalência de hipertensão arterial no Brasil, com 31,7 casos para cada 100 mil habitantes. Frente a esses dados, a Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro desenvolveu o Manual de Hipertensão Arterial, que será adotado pelas secretarias Municipal e Estadual de Saúde em suas unidades de atendimento. O material será lançado durante o 35º Congresso de Cardiologia da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro (Socerj), que acontece de 11 a 13 de abril no Centro Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro.



Durante o evento, cardiologistas da Socerj vão treinar 600 profissionais de saúde que atuam no sistema público em como diagnosticar e a importância de conscientizar a população sobre hábitos do dia a dia que podem interferir na pressão. A hipertensão é fator de risco para diversas doenças cardiovasculares, que no Brasil correspondem a cerca de 30% dos óbitos.



"Sabemos que no Brasil menos de 20% dos pacientes mantêm pressão controlada, ou seja, menor que 140x90 mmHg, e a maioria abandona os remédios ainda no primeiro ano de tratamento. Portanto cabe a nós, profissionais de saúde com conhecimento da doença, orientar a prevenção e o tratamento da população do nosso estado", afirma Andréa Brandão, presidente da Socerj e uma das autoras do manual.



O manual foi desenvolvido com base na 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensa~o Arterial (7DBHA), da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que determina os valores normais da pressão arterial (PA): menor ou igual a 120 mmHg para sisto´lica (PAS) e 80 mmHg para diasto´lica (PAD). O diagno´stico da hipertensão arterial é feito quando a PAS e´ maior ou igual a 140 mmHg e/ou PAS maior ou igual a 90 mmHg, aferidas em pelo menos duas consultas médicas distintas.



Para a medição ser realizada, o paciente não pode: estar com a bexiga cheia, ter praticado exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, ter ingerido bebidas alcoólicas, café ou alimentos e ter fumado nos 30 minutos anteriores.



"Alguns hábitos são importantes para prevenir a hipertensão arterial como a prática de atividades físicas, alimentação balanceada com controle do consumo do sal, não fumar e evitar a bebida alcoólica. Além disso, é importante combater o estresse, seja com uma atividade relaxante ou meditação, por exemplo", diz Andréa Brandão.





Como controlar a pressão?

O tratamento para redução da pressão arterial envolve medidas não medicamentosas e medicamentosas. Entretanto, é fundamental destacar a importância da adesão e persistência ao tratamento da hipertensão, porque feito de maneira irregular não proporciona os benefícios e a proteção cardiovascular esperados.



A estimativa é de que até 40% dos hipertensos abandonem o tratamento no primeiro ano. Entre os fatores envolvidos na não adesão ao tratamento estão: a presença de eventos adversos, o número de medicamentos e de tomadas diárias dos mesmos, o custo do tratamento, a falta de informação sobre a sua doença e sobre a necessidade de tratamento contínuo, o acesso a serviços de saúde e a relação de confiança com o médico-assistente.



Algumas medidas não medicamentosas do tratamento da hipertensão arterial contribuem para o controle de outros fatores de risco cardiovascular como: perda de peso até o alcance da faixa ideal, padrão alimentar saudável, baixa ingestão de sal, ingestão moderada de álcool, atividade física regular, cessação do tabagismo e controle do estresse.



A redução da pressão arterial se associa a benefício clínico comprovado, com redução das taxas de morbidade e mortalidade cardiovascular. Para o alcance deste objetivo é fundamental que o diagnóstico da hipertensão seja feito corretamente e que haja adesão às recomendações médicas.



Hipertensão em idosos

Um dos capítulos destaca a importância de controlar a pressão em idosos. Com o aumento da expectativa de vida, a população com mais de 80 anos deve chegar a 20% da população mundial até o ano de 2050. A prevalência de hipertensão aumenta com a idade e ultrapassa 70% naqueles com mais de 75 anos. Por isso, o tratamento do idoso hipertenso é um desafio para os médicos.



A apresentação mais comum da elevação da PA no idoso é a hipertensão sistólica isolada, quando a sistólica (PAS) é maior ou igual a 140 mmHg e a diastólica (PAD) é menor que 90 mmHg. Já a hipertensão chamada "do avental branco", definida pela elevação da PA (≥140/90 mmHg) no consultório, mas com valores normais na monitorização ambulatorial ou residencial da PA, tem sua prevalência bem maior entre os idosos.



As modificações no estilo de vida são recomendadas aos hipertensos de todas as idades, tanto no início como durante o tratamento. Algumas medidas simples podem reduzir os níveis de PAS e PAD, diminuir as doses dos medicamentos anti-hipertensivos e, assim, evitar os efeitos adversos do tratamento.



A redução do peso e a restrição da ingestão de sal são as recomendações de maior impacto para os idosos, assim como a cessação do tabagismo, a moderação da ingestão de bebidas alcoólicas, o aumento do consumo de frutas e vegetais e o incremento de atividades físicas.