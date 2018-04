Infertilidade conjugal é cada vez mais comum entre os casais

A dificuldade de casais para engravidar após tentativas de mais de um ano sem nenhum método anticoncepcional é um problema cada vez mais comum no cotidiano dos brasileiros. As causas podem ser inúmeras e o primeiro passo é o casal procurar ajuda de um especialista em reprodução humana para avaliar a saúde geral do homem e da mulher.

Houve um tempo em que se atribuía à mulher a responsabilidade de não conseguir gerar filhos. Nos dias de hoje, a ciência tem claro que as causas de infertilidade são iguais entre o homem e a mulher.

Segundo Dr. Luiz Eduardo Albuquerque coordenador do Centro de Reprodução Humana, Fertivitro, "Entre as mulheres, um fator predominante da infertilidade é a idade, que está diretamente relacionada a quantidade e qualidade de óvulos. Quanto mais jovem, mais óvulos e mais saudáveis para a fecundação".

Apenas 3,5% dos casais cujas mulheres tem menos de 25 anos de idade são inférteis. Aos 35 anos esta taxa já chega a 11%, aos 45 anos a 87% e aos 50 anos, a grande maioria já se encontra na menopausa e, portanto, infértil para reprodução com os seus próprios óvulos.

Cerca de 10% dos casais inférteis não conseguem definir a causa da infertilidade, e são classificados como casais com Esterilidade Sem Causa Aparente (ESCA). Por outro lado, é sempre muito importante pesquisar a causa da infertilidade, porque esta pode ser a razão para não engravidar e o tipo de tratamento indicado estará sempre relacionado com o diagnostico.

Na mulher, o ginecologista pode pedir exames de imagem como a ultrassonografia transvaginal e a histerossalpingografia (raio-x com contraste), para avaliar a presença de cistos, tumores ou alterações na estrutura dos órgãos reprodutores. Ainda na mulher, poderão ser solicitados exames de sangue para detectar distúrbios hormonais e doenças sexualmente transmissíveis, lembrando que os exames da rotina ginecológica deverão ser atualizados anualmente. No homem, a avaliação, quando necessária, deve ser feita pelo urologista e o principal exame realizado é o espermograma, que identifica a quantidade e a qualidade dos espermatozoides no sêmen.

As principais causas de infertilidade na mulher são os distúrbios hormonais que impedem a ovulação, síndrome dos ovários policísticos, infecção por clamídia (DST), infecções ou obstruções nas trompas uterinas, problemas no formato do útero, endometriose e endometrioma (cistos e endometriose nos ovários). Mesmo sem nenhum sintoma, a mulher pode apresentar doenças ginecológicas que causam a infertilidade.

No homem, por sua vez, as causas da infertilidade podem estar relacionadas a inflamação da uretra (uretrite), inflamação no testículo (orquite), inflamação no epidídimo (duto que coleta e armazena os espermatozoides produzidos pelo testículo), inflamação da próstata (prostatite), aumento das veias nos testículos (varicocele), além de problemas na ejaculação e na produção de espermatozoides.

Após a avaliação da saúde do casal e identificação das causas da infertilidade, é iniciado o tratamento mais adequado de fertilização assistida, com o objetivo de promover uma gestação saudável e segura.





