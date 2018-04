Higienização das mãos evita transmissão de infecções

A higienização das mãos (HM) é o procedimento mais simples e eficaz para evitar a transmissão de infecções. O ato de lavar as mãos é tão importante que a Organização Mundial da Saúde (OMS) escolheu 5 de maio como o Dia Mundial de Higienização das Mãos. A data não foi escolhida por acaso: cinco é o dia e o mês da campanha, e também a quantidade de dedos das mãos.

A campanha de HM é mais forte dentro das Instituições de Saúde. Dados da OMS apontam que infecções relacionadas à assistência à saúde afetam milhões de pacientes.

Nos países desenvolvidos, essas infecções representam de 5% a 10% das internações em hospitais. Já nos países em desenvolvimento, o risco é de duas a 20 vezes superior e a proporção de pacientes com esse tipo de infecção pode ultrapassar 25%. "A OMS estabeleceu seis metas de segurança do paciente e a quinta meta é a prevenção de Infecção, sendo a higiene das mãos a medida mais simples e de maior impacto", explica a médica infectologista, Dra. Marina Campelo Jabur.

Marina, que coordena o Serviço de Controle de Infecção de importantes hospitais de Sorocaba e região, interior de São Paulo, explica que apesar da campanha de HM ser mais forte dentro das Instituições de Saúde, ela deve se estender para toda a comunidade. "As mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos. O ato de levar as mãos auxilia na prevenção de uma série de doenças, tais como gripes e resfriados, diarreias causadas por vírus ou bactérias, viroses em geral e doenças bacterianas", afirma.

Água e sabão ou álcool em gel?

A médica explica que ambos são eficazes na prevenção das infecções. "O álcool gel é prático, pois permite higienizar as mãos ao deslocar de um local a outro, mas quando há sujeira visível deve-se lavar as mãos com água e sabão", conclui.

Essa é a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que indica o uso de Água e Sabão nos seguintes casos:

Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas

Ao iniciar o turno de trabalho.

Após ir ao banheiro.

Antes e depois das refeições.

Antes de preparo de alimentos.

Antes de preparo e manipulação de medicamentos.

Já o uso de álcool gel é indicado quando as mãos não estiverem visivelmente sujas e deve ser feito constantemente.

Conscientização e Educação

Em hospitais, unidades de saúde e clínicas, a circulação das pessoas que possuem algum tipo de infecção é constante e, consequentemente, os cuidados devem ser dobrados. A acessibilidade a pias com sabão e dispensers de álcool gel são fundamentais para o estímulo a higienização.

Embora a HM seja a medida mais importante e reconhecida há muitos anos na prevenção e controle das infecções nos serviços de saúde, colocá-la em prática ainda é um desafio.

Marina acredita que, especialmente nesses locais, o termo higienizar deve ir além do ato de lavar as mãos com água. "Higienizar é adotar práticas diárias e constantes. Infelizmente a HM ainda não é um hábito para todas as pessoas e a educação de todos, tanto dos profissionais quanto dos pacientes, é o alicerce da solução deste problema", acredita.