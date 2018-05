Dor nas costas é a doença que mais afasta trabalhadores

A cada dez pessoas, quatro possuem dores nas costas, segundo pesquisa realizada pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. No Brasil, a dor nessa região do corpo é considerada a doença crônica mais comum, atingindo cerca de 36% da população, sugerem os dados da Escola Nacional de Saúde Pública. No último ano, o INSS divulgou que cerca de 116 mil brasileiros foram afastados por esse motivo.



É a partir dos 40 anos que normalmente as pessoas começam a sofrer com as consequências de uma vida repleta maus hábitos com a postura, ao carregar peso, ao usar um colchão de má qualidade ou já gasto, calçados ou até exagerar no uso dos eletrônicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que 80% da população mundial terá, ao menos, um episódio de dor nas costas durante a vida.



Continuar a ler



Alongar-se durante o dia também é uma forma de evitar e aliviar as dores, explica o ortopedista. "O alongamento precisa fazer parte do dia a dia das pessosa. É uma tarefa essencial para quem quer prevenir as dores. São medidas simples como movimentar o pescoço da esquerda para direita, fechar e abrir a mão, entre outros", complementa o ortopedista.



Confira abaixo a lista dos principais vilões da coluna e previna-se:



Poucos sabem, mas mudar hábitos simples pode ser a solução para resolver alguns problemas de coluna, como alerta Dr. Mauricio Marteleto, ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). "A primeira medida para evitar esse tipo de problema é corrigir a postura diante de atividades diárias. É vigiar-se ao pegar peso, levantar da cama, cuidar para sentar corretamente no trabalho etc. Além disso, é importante manter o peso dentro de uma faixa saudável e de acordo com a sua estatura e perfil", ressalta o doutor.Alongar-se durante o dia também é uma forma de evitar e aliviar as dores, explica o ortopedista. "O alongamento precisa fazer parte do dia a dia das pessosa. É uma tarefa essencial para quem quer prevenir as dores. São medidas simples como movimentar o pescoço da esquerda para direita, fechar e abrir a mão, entre outros", complementa o ortopedista. - Postura inadequada durante atividades físicas; - Calçados inapropriados para cada tipo de piso ou situação; - Sedentarismo; - Sobrepeso ou obesidade; - Ergonomia inadequada no trabalho (mesa e cadeira) e em casa (cozinha, colchão, sofá); - Excesso de peso nas mochilas ou bolsas; - Uso excessivo de celular, Ipads, notebooks e outros equipamentos eletrônicos que mantém a cervical na mesma posição por muito tempo; - Sofás, poltronas e cadeiras com espuma gasta; - Mau posicionamento dos bancos e embreagem ou pedais de carro muito duros; - Movimentos repetitivos ou posturas que se mantêm por longos períodos, assim como a sobrecarga da região lombar.