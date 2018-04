Dicas simples para aliviar as cólicas menstruais

Dores muito fortes podem indicar algum problema e é preciso consultar o médico; para os casos leves, receitas caseiras ajudam

Pesquisas e estudos recentes divergem sobre o número de mulheres que, em algum momento da vida, sentem cólicas menstruais. Os índices variam entre 70% e 92%.



Enquanto não há consenso com os números, uma coisa é certa: a cólica é uma sensação muito desagradável e não é incomum as mulheres perderem dias de trabalho, aulas, compromissos ou até lazer por causa da dor.



O primeiro passo para aprender a lidar com esse desconforto é entender por que as mulheres sentem cólicas.



Todos os meses, a camada interna do útero – o endométrio - cresce à espera do embrião. Se a mulher não engravida, essa camada descama em forma de sangramento. Isso é a menstruação.

Estimulado por uma substância chamada prostalglandina, o útero contrai para eliminar o sangue. Essa contração comprime os nervos e os vasos que passam pelo músculo uterino. Por isso, a mulher sente dor.



De zero a 10

De acordo com o ginecologista Luiz Fernando Carvalho, existe uma escala de dor para esse período, que vai de zero a 10. "Se a dor for classificada em grau de intensidade de 7 a 10, ela deve ser investigada. A principal causa da dor intensa pode ser a endometriose, mas existem, ainda, outras causas, como miomas, fribromas e até tumores", explica o médico.



Para saber se as dores estão em um nível considerado normal, não tem outra alternativa senão consultar um médico. Só o profissional, que irá realizar alguns exames, pode dar esse diagnóstico.

Se você não apresentou nenhum outro problema e as dores estão dentro do que é considerado normal, Carvalho dá algumas dicas para aliviar o quadro. "A mulher deve evitar exercícios de impacto, mas exercícios leves ajudam a aliviar a dor por causa da produção de endorfina e cerotonina [hormônios de efeito analgésico e sensação de bem-estar, respectivamente]".



Ainda de acordo com o ginecologista, bolsa de água quente, remédios naturais, boa alimentação para ajudar no bom funcionamento do intestino e hidratação, contribuem para aliviar as cólicas.



ALIVIE AS DORES