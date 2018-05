Dia Nacional da Luta contra Endometriose é celebrado nesta terça

Exames anuais, alimentação saudável e exercícios físicos são formas de se proteger contra a doença que atinge 1 em cada 10 mulheres no Brasil

O Dia Nacional da Luta Contra a Endometriose é celebrado nesta terça-feira (8), e busca conscientizar as mulhere sobre a importância dos exames de saúde regulares como forma de detectar esta doença que atinge uma em cada fez mulheres no Brasil. Estima-se que 15% das mulheres entre 15 e 45 anos de idade sofram com endometriose.





A doutora Renata de Camargo Menezes, Ginecologista, Obstetra e diretora da Clínica Engravide, explica o que é esta patologia, seus sintomas e formas de tratamento.



O que é a endometriose?

É uma patologia em que, por algum motivo que ainda é estudado, a implantação do tecido endometrial que reveste o útero e que descama todo mês acontece em outro lugar. Fora o útero, ele se adere e provoca uma reação inflamatória, ao sangrar todo mês. Como o tecido acumula, aumenta a aderência e a dor ao longo do tempo. A doença pode causar dor e infertilidade.



Quais são os sintomas?

A dor é o sintoma mais comum. Apenas cerca de 25% das pacientes com endometriose não tem sentem dores. A dor começa durante o período menstrual, mas com o avanço da doença a paciente começa a sentir dor em todo o ciclo, podendo atingir toda a pelve. A localização da dor depende do avanço da doença e do foco da endometriose.

Há pacientes que também apresentam dor ao urinar ou diarreia durante o período menstrual.

Em casos mais avançados, em que a doença atinge o intestino de forma intensa, por exemplo, a paciente pode ter sangue nas fezes.



Como é feito o diagnóstico?

Principalmente através do histórico clínico. Em geral a paciente chega ao consultório porque tem muita cólica ou dificuldade para engravidar. Para encontrar o foco, é necessário u exame de imagem, sendo o melhor deles o ultrassom transvaginal com preparo intestinal e com doppler colorido. Além disso pode ser feita a ressonância magnética e exames de sangue, como o CA125.



Há pacientes que reclamam que os médicos não levaram a dor a sério...

O que acontece é que há médicos que não valorizam muito a dor da paciente, principalmente porque é difícil de encontrar o foco de endometriose em um exame de ultrassom comum, sem o preparo. E a reassonância não é muito acessível. Então sem ver alterações no exame, o médico entende que a dor é apenas uma cólica e passa uma pílula [anticoncepcional] para a paciente, o que diminuiu a dor porque adormece o endométrio. Mas isso é um problema, porque se não investigar a fundo, assim que a paciente parar de tomar a pílula esses focos reacendem com toda intensidade.



Quais as opções de tratamento?

Há opções clínicas e opção cirúrgica. Isso depende de cada paciente. Como tratamento clínico, é importante indicar para a paciente um estilo de vida mais saudável, uma dieta anti-inflamatória com frutas e vitaminas, e exercícios físicos moderados. Além disso há opções farmacológicas para bloquear a menstruação. Um deles é o uso do DIU (dispositivo intrauterino) Mirena, que libera progesterona e tem uma ação local.

Além disso pode ser feita a cirurgia para retirada dos focos, o que diminui a dor. Os tratamentos podem estar aliados um com o outro.



Existe uma forma de prevenção?

Além de manter uma vida mais saudável, o importante é fazer exames anuais. Assim fica mais fácil de o médico encontrar o foco cedo e poder tratar.



Além da endometriose há a adenomiose. O que é?

A adenomiose é um pouco diferente, porque é uma invasão do tecido endometrial nos tecidos musculares dentro do útero, o que também causa dor. Mas o tratamento clínico é o mesmo.