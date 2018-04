Blitz da saúde avalia pele e estrutura corporal

A ação itinerante de saúde promovida pela farmacêutica Medley vai passar por São Paulo e região e Campinas e oferecerá avaliações e atividades gratuitas de uma forma inusitada para a população. Equipado com óculos de realidade virtual, luz especial, telas interligadas com devices, entre outras novidades, o espaço tem o objetivo de oferecer uma experiência diferenciada no processo de autoconhecimento da saúde do corpo e da pele, ajudando a identificar pontos de atenção para melhoria da qualidade de vida.

O caminhão que vai levar a Blitz da Saúde Medley a diversos pontos das cidades, será dividido por ambientes onde os participantes vão poder realizar avaliações de bioimpedância, análise da pele, aulas rápidas de como cuidar e hidratar o rosto, além do mecanismo correto para lavar as mãos. Todo o processo terá apoio de profissionais da saúde, interatividade e resultados instantâneos.

A nova Blitz da Saúde é uma plataforma de serviços, que proporciona experiência de marca em âmbito real para os consumidores, alinhada ao novo posicionamento do laboratório: A Saúde está nos Detalhes.

"O principal objetivo da Blitz da Saúde é gerar conscientização sobre a importância de cada detalhe para os cuidados da saúde e do corpo, alinhado com o posicionamento de marca da companhia", afirma o diretor da Medley, Carlos Aguiar. "A empresa quer construir cada vez mais uma relação mais próxima com o seu consumidor e proporcionar experiências de saúde e bem-estar em toda a sua jornada de saúde", conclui Aguiar.

Importância de lavar as mãos

O simples fato de lavar as mãos pode ser determinante na prevenção de doenças. Mas, apesar de parecer uma atividade do dia a dia, não são todos que sabem exatamente qual o processo ideal para a higienização dos membros. De acordo com a ONU (Organizações das Nações Unidas), a higienização das mãos é essencial para o controle de doenças transmissíveis, já que permite combater de forma eficaz a propagação de germes resistentes a medicamentos. Ainda segundo a organização, lavar as mãos de forma correta após usar o banheiro, ajuda a reduzir doenças em 40% das vezes e fazer a higienização das mesmas antes de manipular alimentos diminui em até 23% a transmissão de patologias.



Pensando nisso, o espaço estará equipado com luzes ultravioletas capazes de mostrar em tempo real se o participante lava de forma correta as mãos. Além disso, profissionais darão dicas da mecânica ideal para que o processo seja efetivo na prevenção de doenças.

Detalhes invisíveis também merecem atenção

O acúmulo de sujeira na pele do rosto leva ao fechamento dos poros, e favorece o aparecimento de cravos e espinhas, além de contribuir para o envelhecimento precoce. Além disso, a exposição à radiação ultravioleta (UV) tem efeito cumulativo e os raios solares penetram profundamente na pele, podendo provocar diversas alterações, como o surgimento de pintas, sardas, manchas, rugas até causar tumores, benignos e malignos.



Na Blitz da Saúde, os participantes poderão aprender métodos simples para cuidados diários, além de analisar, por meio de câmera e luz ultravioleta especial os efeitos causados pela exposição ao sol e aprender dicas para cuidar da saúde da pele.

Avaliação corporal

Considerado o método mais seguro para avaliar a composição corporal de uma pessoa, a bioimpedância consegue calcular de forma assertiva a gordura corporal e visceral, massa muscular, peso dos ossos, além do índice de água, índice de massa corporal (IMC) e a idade metabólica de cada indivíduo. A avaliação permite identificar riscos à saúde associados com níveis excessivamente altos ou baixos da gordura abdominal total e intra-abdominal, monitorização de possíveis alterações da composição corporal associadas a doenças como diabetes, hipertensão e doenças coronariana .

Na Blitz da Saúde os participantes poderão saber em tempo real, por meio de uma tela interativa, como anda a saúde do corpo em relação aos temas citados acima.

Serviço:

20 de abril: Rua Itinguçu, 858 – Vila Ré/ São Paulo

As paradas acontecerão durante a semana na segunda, quarta e sexta-feira e as datas serão divulgadas por meio do facebook (facebook.com.br/medley)





AVALIAÇÕES GRATUITAS (das 10h às 19h)

- Bioimpedância

- Análise da pele facial

- Como hidratar e cuidar do rosto

- Mecanismo correto para lavar as mãos