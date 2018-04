Avanços nos protocolos de hepatite C e HIV

Pesquisadores de infectologia e hepatologia estarão reunidos de 29 de abril a 1º de maio, na cidade de São Paulo, na primeira edição do simpósio Meeting the Experts, para debater os avanços e as defasagens dos protocolos de atenção aos pacientes portadores de hepatite C, febre amarela, HIV/AIDS, DHGNA (Doença Hepática Gordurosa Não-Alcoólica) e de outras doenças infecciosas. O evento é uma iniciativa da gestora de eventos científicos CCM Congresses, em parceria com a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH).

"O Brasil oferece atualmente um dos melhores tratamentos do mundo para os seis genótipos da hepatite C, sobretudo os três primeiros, mais comuns no país, e também os quatro graus de fibrose ou endurecimento do fígado, que leva a complicações como a cirrose e o câncer hepático", afirma o doutor em infectologia Sérgio Cimerman, coordenador científico do evento, presidente da SBI e médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo.

Segundo o especialista, o tratamento é universal, rápido (entre 12 e 24 semanas) e o mais atualizado para todos os cerca de 1,5 milhão de pacientes no país. Ele elogia a aprovação deste ano pelo SUS de mais dois medicamentos inovadores. A combinação ledipasvir + sufosbuvir é o primeiro comprimido único diário para tratar o genótipo 1 da doença, que acomete mais de 70% dos pacientes e garante taxa de controle de 95%. Outro composto – elbasvir + grazoprevir – tratam os genótipos 1 e 4 da hepatite C, com resposta favorável superior a 90%. Ambos com menos efeitos colaterais.