Aparelhos eletrônicos faz olhos piscarem menos

Atualmente, é quase impossível passar um dia sem olhar para algum tipo de aparelho digital – segundo a pesquisa Consumer Barometer, realizada pelo Google, 85% dos brasileiros utilizam a internet diariamente. Esse uso intenso de aparelhos eletrônicos pode causar uma série de incômodos, como dores nas costas, tensão nos dedos e dores de cabeça. Além disso, a exposição contínua à luz artificial emitida pelas telas pode causar danos aos olhos dos usuários. Diante do smartphone e dos demais dispositivos, é comum que as pessoas fiquem concentradas e façam menos pausas.





No escritório, o ideal é manter a tela do computador sempre no mesmo nível do olhar;

Durante o trabalho, fazer pausas de três em três horas;

Evitar ar condicionado forte e manter o organismo hidratado;

Nos momentos de lazer, tentar reduzir o uso do celular, escolhendo atividades ao ar livre;

Pacientes que usam lentes de contato devem fazer a limpeza adequada e usar de forma correta as lentes. Se possível, escolher opções que ofereçam maior conforto e tecnologia, como as lentes de contato de descarte diário, que são mais higiênicas e conferem maior segurança aos usuários.

Para pessoas que usam lentes de contato, o desconforto ao usar aparelhos digitais pode ser maior. Isso ocorre porque as lentes de contato tornam o filme lacrimal mais fino. A oftalmologista reforça a importância do uso de lentes de contato com tecnologia de umectabilidade que ajudaa manter o filme lacrimal estável. A lente de contato ACUVUE OASYS® 1-Day possui a tecnologia HydraLuxe™, ideal para pessoas que fazem uso constante de aparelhos digitais, diminuindo a sensação de olhos secos e proporcionando conforto e praticidade.A oftalmologista também ressalta a importância de utilizar lentes adequadas para cada tipo de correção visual, principalmente no caso de pacientes com astigmatismo. Muitos pacientes com a condição acabam não corrigindo adequadamente ao usar lentes de contato, o que faz com que a maioria (65%) abandone o uso. "Hoje existem muitas opções de lentes de contato para pacientes que têm astigmatismo, combinado ou não com miopia e hipermetropia. Elas são confortáveis e oferecem visão tão boa quanto a dos óculos". Além de seguir as recomendações, esses pacientes também devem fazer acompanhamento com o médico oftalmologista periodicamente.

Informações importantes para os usuários de lentes de contato

A escolha da lente de contato deve ser feita pelo paciente em conjunto com o oftalmologista e o uso deve ser acompanhado regularmente pelo médico. Para evitar desconforto e problemas oculares originados pelo mau uso, siga sempre as instruções de utilização e troca que acompanham o produto e são fornecidas pelo fabricante, além de seguir as recomendações extras fornecidas pelo oftalmologista. Não use lentes de contato se tiver infecção ocular ou desconforto, lacrimejamento excessivo, alterações da visão, vermelhidão ou outros problemas oculares. Se um desses problemas ocorrer, entre em contato com seu oftalmologista imediatamente. Você nunca deve compartilhar as lentes de contato com outras pessoas. Para obter mais informações sobre uso, cuidados e segurança apropriados, consulte o guia de instruções ao usuário (fornecido com o produto) ou fale com seu oftalmologista.