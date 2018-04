ANVISA aprova novo tratamento para leucemia mieloide aguda

Em associação com quimioterapia convencional de indução com citarabina e daunorrubicina;

O medicamento é a primeira novidade na estratégia terapêutica de LMA dos últimos 25 anos e traz uma nova perspectiva para esses pacientes. Sem o tratamento adequado, a LMA FLT3+ tem prognóstico desanimador e é considerada um dos tipos de leucemia mais agressivo.

O estudo clínico RATIFY de Fase III mostrou que pacientes recém-diagnosticados com FLT3+ que receberam midostaurina mais quimioterapia apresentaram melhora significativa na sobrevida global com uma redução de 23% no risco de morte em comparação com a quimioterapia isolada.

A LMA é um câncer raro e agressivo do sangue e da medula óssea. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), para cada ano do biênio 2018/2019, serão diagnosticados 5.940 casos novos de leucemia em homens e 4.860 em mulheres. Estima-se que aproximadamente um terço dos pacientes com LMA terão uma mutação no gene FLT3.

"A chegada desse medicamento representa um avanço relevante como terapia pioneira direcionada para pacientes que tinham opções limitadas por muitos anos", comenta Alexandre Gibim, Gerente Geral da Novartis Oncologia do Brasil. "Essa aprovação fortalece nosso portfólio e vem para consolidar a nossa liderança em hematologia, em linha com nosso propósito de levar medicamentos inovadores a pacientes em todo o mundo". A previsão de chegada do medicamento no Brasil é para o último trimestre de 2018.





O que é LMA?

A leucemia mieloide aguda (LMA) é um tipo de câncer que afeta o sangue e a medula óssea. É a forma mais comum de leucemia aguda nos adultos. A LMA caracteriza-se pela produção e crescimento rápidos de células sanguíneas anormais, que podem desenvolver-se na medula óssea e impedir a produção de células sanguíneas normais. Os sinais e sintomas mais comuns de LMA incluem falta de ar, hematomas, febre, fraqueza e infecção. No dia 21 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Leucemia Mieloide Aguda.



Quantas pessoas são diagnosticas todos os anos com LMA?

A leucemia mieloide aguda é uma doença relativamente rara. O número de novos casos de LMA foi de 4,2 por cada 100.000 homens e mulheres por ano com base nos casos reportados entre 2010 e 2014 nos EUA (representando menos de 1% de todos os novos casos de câncer). A incidência da LMA é de cerca 21.380 novos casos nos EUA e de 3.100 novos casos no Reino Unido, sendo que 1 em cada 200 homens e 1 em cada 255 mulheres serão diagnosticados com LMA durante a sua vida. A incidência global estimada é de cerca de 350.000 novos casos por ano.



Existem vários tipos?

A leucemia mieloide aguda (LMA) é uma doença de muitos tipos. Esses tipos diferentes de LMA podem depender do nível de desenvolvimento das células leucêmicas anormais no momento do diagnóstico, do tipo de proteínas na superfície das células leucêmicas normais, em que medida são diferentes das células normais e também do tipo específico da anomalia genética presente. O tipo de LMA pode determinar o prognóstico da doença e o seu tratamento específico individualizado. Os pacientes devem falar com o seu médico sobre o seu tipo de LMA.



O que causa LMA?

As causas da leucemia mieloide aguda (LMA) não são conhecidas. Contudo, existem vários fatores de risco que podem contribuir para o seu desenvolvimento, como a idade, o sexo, a exposição à radiação ou substâncias químicas, doenças hematológicas anteriores, assim como tratamentos anteriores para outros canceres. Possuir um ou vários destes fatores de risco não significa o surgimento da LMA, e alguém sem nenhum destes fatores de risco pode desenvolver a doença. A LMA não é uma doença hereditária, não é contagiosa e não pode ser transmitida de uma pessoa para outra.



Existe um tratamento específico para cada tipo de LMA?

O tratamento da leucemia mieloide agora (LMA) destina-se a matar as células anormais no sangue e na medula óssea. O tipo de tratamento definido para um paciente dependerá do seu tipo de LMA. Os médicos também terão em consideração a idade e o estado de saúde do paciente. Existem vários tipos de tratamentos disponíveis que incluem quimioterapia, terapia dirigida ou transplante de células estaminais. Alguns tratamentos são padrão e alguns ainda estão a ser testados em estudos de investigação. Os pacientes devem falar com o seu médico sobre as opções de tratamento específico para o seu tipo de LMA.



Por que é importante conhecer o tipo de LMA?

O tipo específico de leucemia mieloide aguda (LMA) de que um doente sofre pode determinar a progressão da doença e definir o tratamento personalizado único. Além disto, a equipa médica planejará o tratamento do paciente de acordo com o tipo particular de LMA que possui. Os pacientes devem falar com o seu médico sobre o seu tipo de LMA.



O que significa medicação personalizada?

A leucemia mieloide aguda (LMA) apresenta vários tipos que podem determinar se uma opção de tratamento específico está disponível. O tipo de tratamento e a resposta ao mesmo também variam de caso a caso. Os medicamentos personalizados são uma abordagem nova em desenvolvimento que oferecem aos pacientes opções de tratamento personalizadas à sua doença individual específica, com o objetivo de permitir a cada paciente alcançar os melhores resultados possíveis.