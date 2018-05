Alimentos para a mente

Mirtilo

Considerado um dos melhores alimentos para a saúde cerebral, mirtilo é uma frutinha azul, pequena, redonda, tida como ótima para a visão, ideal para diabéticos, além de rica em polifenóis, vitamina C e K, e fibras.

Os polifenóis ajudam a melhorar a capacidade de concentração, memória, eliminar toxinas, combater o stresse, evitar e combater a demência e o Alzheimer.



Água

A água desempenha um papel fundamental em nossa saúde. Sem ela nosso corpo se desidrata e nos tornamos mais propensos ao stresse. Beber dois litros de água por dia é sempre uma boa recomendação.



Abacate

Uma das frutas mais nutritivas para a saúde. Contém grande quantidade de vitaminas K, C, B, E, ácidos graxos e ômega três. A vitamina B9 encontrada nele ajuda a prevenir coágulos sanguíneos.



Peixe

Nos peixes encontramos o ácido graxo ômega três, que melhora as sinapses cerebrais, impulsionando a produção de serotonina e dopamina. Essas substâncias melhoram o humor, combatendo a depressão, o Alzheimer e a demência. Salmão, atum e sardinha, são as principais fontes desta substância.



Grãos

Os grãos integrais são ricos em aminoácidos e triptofano, necessários para a produção de melatonina e serotonina. A primeira ajuda no ciclo do sono, enquanto que a segunda promove o relaxamento do corpo e da mente, causando a sensação de bem-estar.



Carboidrato

Nosso cérebro precisa de energia, que vem da glicose produzida pelos carboidratos, tais como arroz, batata, macarrão e alguns vegetais.



Brócolis

O brócolis é um dos melhores alimentos para o cérebro. Rico em vitamina K, contém selênio, mineral que ajuda a controlar a ansiedade, a depressão e a fadiga. O ácido fólico presente no brócolis ajuda a evitar e retardar o Alzheimer.



Hábitos para um cérebro saudável

Problemas de memória, concentração e agilidade de resposta, podem, às vezes, ser resolvidos com algumas simples mudanças de hábitos.

Para manter a capacidade cerebral em alta, siga as dicas.



1) Sono

Dormir menos que o necessário ou mal causa impacto no desempenho intelectual, na memória e na concentração. Um adulto, em média, precisa de sete a oito horas de sono por dia. Mas, dependendo da pessoa, o período pode ser maior ou menor. Para uma melhor qualidade do sono, transforme o quarto em um ambiente aconchegante, não o tilize como escritório e evite ingerir álcool ou cafeína à noite. Se problemas com insônia e apneia se prolongarem, procure um médico.



2) Álcool

O álcool definitivamente não é um bom parceiro do cérebro. Em excesso, pode levar até a lesões cerebrais. E quem bebe à noite tem sono de pior qualidade. Portanto, moderação é a palavra-chave.



3) Exercícios

A atividade física é uma grande aliada. Proporciona bem-estar, reduz a ansiosidade e trabalha condições importantes do cérebro, porque também promove exercício mental. Exercitar-se ao menos 30 minutos por dia, com exercícios leves, como caminhada, contribui para a melhora de 20% da memória, segundo estudos.



4) Atividades

Quanto mais exercitar o intelecto, melhor, para manter o seu cérebro ativo. Quando pouco utilizado o órgão tem sua agilidade reduzida. Estude, leia, use a criatividade e mantenha-se ativo. Fazer uso de jogos e palavras-cruzadas também ajuda.



5) Relaxe

O estresse mental, causado pelo acúmulo de funções e correria do dia-a-dia, prejudica todo o organismo, inclusive o cérebro. A longo prazo, pode aumentar os riscos de insônia, depressão e ansiedade. A melhor forma de driblar o problema é buscar o relaxamento. Aproveite os dias de folga para se afastar dos problemas. Faça coisas que goste como ioga, dança, natação, ou outras atividades.

O nosso cérebro trabalha 24 horas por dia. Portanto, mesmo quando estamos dormindo ele continua atuante, embora em ritmo mais lento.Daí a importância de uma boa alimentação e de adotarmos alguns cuidados especiais.Conheça alguns dos melhores alimentos para uma boa saúde mental.