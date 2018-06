Yoga ao ar livre gratuita em São Paulo

Viver em uma cidade com um um ritmo tão agitado como o de São Paulo pode deixar muitas pessoas estressadas e nervosas. Apesar de ser uma cidade apaixonante, com muitas atividades, festas, cultura e oportunidades, viver na capital paulista pode acabar sendo cansativo. Foi pensando na necessidade de esvaziar a mente, relaxamento e tranquilidade que algumas pessoas estão se reunindo para praticar yoga ao ar livre em São Paulo. Faça frio ou calor, há grupos dispostos à insistir na busca pela serenidade durante os fins de semana. Se você não tem companhia, não se preocupe, pois a maioria dos participantes vão sozinhos, justamente para fazer novas amizades e relaxar em uma manhã de tranquilidade no parque.

Se interessou? Basta continuar lendo para saber um pouco mais sobre a prática e onde encontrar os grupos para se juntar e praticar na cidade de São Paulo.

Projeto Yoga ao Ar Livre

A partir da gratidão obtida pelos ensinamentos, desenvolvimento pessoal e espiritual e autoconhecimento proporcionado pela prática da yoga, nasceu o projeto Yoga ao Ar Livre, que proporciona encontros para inciantes ou pessoas que já realizam a atividade há anos. Tudo começou em 2012, quando o grupo decidiu abrir aulas gratuitas com o propósito de democratizar e expandir o conhecimento sobre a yoga, fazendo com que mais pessoas pudessem se beneficiar com a prática.

Em meio ao tumulto da cidade de São Paulo, a Yoga ao Ar Livre tem o propósito de contribuir positivamente para um mundo melhor, proporcionando uma prática que faz com que as pessoas sejam mais saudáveis e equilibradas, no que diz respeito a parte física, mental, emocional e espiritual do ser humano. O objetivo é desenvolver uma cultura de paz, gerando uma sociedade mais justa através da partilha, união e integração.

Onde e como participar?

Para ficar por dentro dessa prática, tudo que você precisa fazer é acompanhar a movimentação dos participantes por meio do Facebook. Faça uma solicitação para participar do grupo Yoga ao Ar Livre para ter acesso a todas as informações. Lá são postadas as fotos, notícias e os links para os eventos que acontecem praticamente todos os domingos.

As aulas são ministradas no Parque da Juventude e são totalmente gratuitas. Podem participar pessoas de qualquer idade, inclusive crianças, desde que se comportem e tenham idade suficiente para interagir de acordo com os ensinamentos.