Vem ai a Festa das Cerejeiras no Parque do Carmo 2018

Tradicional festa é celebrada todo mês de agosto desde 1978

Desde de 1978, todo mês de agosto, o bosque do Parque do Carmo celebra a florada das mais de 4.000 árvores rosadas durante a Festa das Cerejeiras! Tradicional do parque, o evento é organizado pela Federação Sakura e Ipê do Brasil.



A cerejeira é a árvore símbolo do Japão e tornou-se a marca dos descendentes da comunidade nipônica que vivem na região de Itaquera. Todo ano ocorre o "hanami", as pessoas tem o hábito de sentar sob as cerejeiras e contemplá-las durante um bom período.



A festa tem origem no Japão com o festival "Hanami Matsuri" que significa "contemplar as flores" e a principal atividade é com certeza, o tradicional piquenique sob as árvores repletas de flores da cerejeira, para que seja feita a apreciação das mesmas. Para os japoneses esse festival também representa uma forma de tirar o dia para relaxar e saborear quitutes como oniguiri, sushi entre outros.



O evento faz com que as pétalas das flores caiam e se espalhem produzindo um belíssimo espetáculo da natureza, tal como acontece no Japão.



A florada dura apenas alguns dias e esta data é a única oportunidade de conferir os caminhos formados pelas flores em tons de rosa.



No Parque do Carmo todos os anos pessoas de várias localidades do estado de São Paulo e até de fora do estado vem prestigiar o Festival e apreciar as flores, sentando sob as árvores relaxando e fazendo piquenique ou caminhando pelo bosque.



Além disso, o parque conta com diversas apresentações e shows da Cultura Japonesa que são gratuitos e também com várias opções de culinária típica japonesa pagos a parte. Para quem se interessar pelas flores, a organização do evento também vende mudas das árvores de vários tamanhos e valores.



O Festival ocorrerá nos dias 3, 4 e 5 de agosto de 2018, no Parque do Carmo, zona leste de São Paulo.



Os visitantes terão a chance de contemplar o lindo cenário que as flores de cerejeira proporcionam, ótimo para registrar lindas fotos e apreciar a delicadeza que a natureza nos oferece.



No local da festa há estacionamento dentro do próprio Parque do Carmo (é bom chegar cedo aos finais de semana porque sempre lota) e tem transporte público do metrô Itaquera até o parque.



Serviço

39ª Festa das Cerejeiras

Entrada franca

Data: 3, 4 e 5 de agosto de 2018

Sexta, das 12h às 17h | Sábado e domingo, das 9h às 17h

Local: Parque do Carmo, zona leste de São Paulo – Portão 3

Endereço: Av. Osvaldo Pucci, s/nº, – Itaquera