Um pedacinho da África em São Paulo

Que São Paulo é uma capital gastronômica todos nós sabemos, mas a cada nova descoberta, nos lembramos do que porque a cidade ganhou esse título. Hoje falaremos sobre um pedacinho da África na Alameda Barão de Limeira, um lugar que reúne imigrantes e amigos.

Um restaurante étnico não nos traz só a gastronomia de uma país ou cidade, e é exatamente isso que o Biyou'z, comandado pela chef Melanito Biyouha, uma imigrante de Camarões, que chegou a São Paulo anos atrás e notou que não havia nenhum lugar onde encontrasse a comida de seu país, oferece.







Com o Biyou'z, Melanito não somente nos presenteou com a gastronomia Camaronesa, ela consegue nos inserir na cultura de povo, o restaurante é aberto à todos, mas é notável que há muitos africanos ali reunidos, o que torna a visita culturalmente mais interessante.

A comida africana é bastante diferente da brasileira habitual, mesmo tendo diversos pontos em comum, como as carnes, peixes, frango e banana, que são ótimos exemplos de como usar os mesmos ingredientes e produzir pratos completamente diferentes. Podemos dizer que o mais próximo a culinária africana no Brasil atual, é a comida que encontramos no recôncavo baiano, mas ainda assim, há diferenças.