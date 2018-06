Tai Chi Chuan gratuito em São Paulo

O Tai Chi Chuan vem sendo cada vez mais buscado no mundo todo, e em São Paulo não é diferente. Saiba onde encontrar aulas gratuitas dessa arte marcial que mescla movimentos e meditação pela cidade.

Originário da China, o Tai Chi Chuan é uma arte marcial reconhecida como meditação em movimento, seus princípios filosóficos nos remetem ao taoísmo e a alquimia chinesa, textos de mestres do Tai Chi Chuan orientam a vencer o movimento através da quietude, vencer a dureza através da suavidade e vencer o rápido através do lento.

O Tai Chi Chuan é atualmente praticado no mundo todo, ganha mais adeptos a cada dia. Sua relação com a meditação e a nossa saúde, certamente ajudam muito em sua propagação. Os criadores do Tai Chi Chuan o basearam na observação da natureza, não apenas de animais, mas principalmente na interação entre os elementos naturais, e nós somos parte da natureza.

O Tai Chi Chuan como arte marcial já foi ensinado até mesmo para a guarda imperial e mais atualmente ao exército republicano chinês, usando movimentos circulares e contínuos, acompanhando o adversário, essa é maneira que o Tai Chi Chuan se aplica.

Os benefícios à saúde são diversos, podemos dizer que o Tai Chi Chuan ajuda muito em casos de osteoartrite, pois reduz a dor e a rigidez das articulações, ele também ajuda muito na qualidade do sono e no aumento da imunidade.

Outros benefícios diretamente ligados ao Tai Chi Chuan são o ganho de flexibilidade, força, condicionamento aeróbico e força muscular. Além disso, melhora muito a circulação através dos exercícios de respiração, desperta mais energia em nosso dia a dia e aumenta muito nossa capacidade de concentração.

Gostou? Saiba que é possível encontrar grupos com aulas gratuitas de Tai Chi Chuan por São Paulo! Confira aqui mesmo uma lista com diversos parques para aprender e praticar na cidade.

Serviço:

Parque do Ibirapuera

Parque Francisco Rizzo - Embu das Artes

Parque do Povo

Parque Cordeiro Martin Luther King

Parque Burle Marx

Parque Raul Seixas

Parque da Água Branca

Parque Severo Gomes

Parque Buenos Aires

Parque São Domingos

Parque Benemérito José Brás

Parque Chico Mendes - Osasco

Parque Profª Lydia Natalizio Diogo