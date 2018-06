Svanen, a Gastronomia Escandinava em São Paulo

Descobrir um restaurante autenticamente escandinavo, comandado por um Chef que está entre os 50 melhores do mundo, nos leva a pensar sobre essa gastronomia pouco difundida por aqui, mas com excelente representante na cidade de São Paulo.

A gastronomia escandinava não é das mais citadas no Brasil, mas há restaurantes premiados com estrelas Michelin ao redor do mundo que trazem sua cultura e suas delícias para que possamos provar uma comida que une o antigo e o moderno.







A Escandinávia é uma região da Europa composta pela Noruega, Dinamarca, Suécia e Islândia, é uma região gelada, com muita neve e gelo e por isso poucas pessoas, mas é foi lá que os povos nórdicos tiveram origem.