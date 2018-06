Piquenique em São Paulo é possível

Motivos para fazer um piquenique? Tranquilidade, amigos, namoro, ar livre, comemoração e comer e beber, claro! Será que é possível ter tudo isso em meio ao caos da cidade? A resposta é: sim!!! Conheça alguns lugares óbvios e outros nem tanto para realizar um piquenique e esquecer que está na cidade.

Parque da Aclimação

É um pequeno parque da cidade, onde não é permitido andar de bicicleta, skate ou patins, mas cada cantinho dele é bem preservado e limpo, o local ideal para piqueniques. No final de semana, sua grama fica forrada de toalhas e comes e bebes dos frequentadores que se reúnem ao redor do lago para passar momentos agradáveis: sempre tem uma festa de aniversário acontecendo na forma de piquenique, as crianças amam e os adultos se surpreendem! O parque também tem uma trilha bem leve em volta dele em meio à sua belíssima vegetação. Leve seu animal de estimação, ele vai amar!

Rua Muniz de Souza, 1.119 - Aclimação. Diariamente das 6h às 22h







Centro Cultural São Paulo

Sabia que o Centro Cultural São Paulo tem um incrível jardim suspenso? É ali que muitas pessoas escolhem para observar os carros passando apressados na Av. 23 de maio e se reunir com os amigos para um piquenique. Tem hortinha e muita grama para se esparramar e passar momentos agradáveis em um jardim linear pra lá de especial. Dá para aproveitar e ver uma ótima exposição ou pegar emprestado na biblioteca aquele livro que você vem prometendo ler há tempos! Todo ano acontecem sessões de cinema ao ar livre no jardim e até cobertor eles emprestam nos dias frios.

O CCSP tem bicicletário e fica ao lado do metrô Vergueiro. O jardim fica aberto até às 18h.





Minhocão

Piquenique sem grama? O Minhocão tem sido reconhecido como um espaço democrático onde inúmeras atividades são realizadas todos os dias. Os piqueniques aumentam a cada final de semana, tem uma turma que faz um churrasquinho no Elevado, leva uma churrasqueira, cadeiras, cooler e a festa está armada! Para quem não quer levar tantos apetrechos, a velha e boa toalha já é suficiente. Escolha a sombra de um prédio e passe momentos deliciosos observando a diversidade que um espaço de concreto pode proporcionar quando aberto para as pessoas.