Onde praticar e assistir rugby em São Paulo

Que São Paulo é conhecida por ser um lugar alternativo, onde se encontra de tudo um pouco, você já sabe. A cidade oferece várias opções, para todo tipo de gente, qualquer estilo, idade, gosto... Todo mundo tem sua vez. E não é só na hora de curtir uma boa balada, por exemplo, que você irá encontrar uma grande variedade de opções. Você também pode se arriscar em um esporte novo, seja assistindo ou até mesmo aprendendo a jogar. A diversão é garantida! Estamos falando sobre a prática de rugby na cidade. Existem diversos clubes, escolas e torcidas que se organizam para expandir a visibilidade desse esporte.

Se interessou? Basta continuar lendo, que o SP City te dá algumas dicas sobre onde e praticar e assistir rugby em São Paulo. Você pode acabar descobrindo uma nova paixão.

Bandeirantes Rugby Clube

Para os amantes do esporte, o Bandeirantes já é um velho conhecido. O clube é tetra-campeão brasileiro. Considerado como um dos mais tradicionais do país, o time oferece aulas em categorias para crianças e adultos. Após fazer um teste, é só começar. A mensalidade gira em torno de 130 reais, com tudo incluso. Basta entrar em contato e se arriscar em um dos treinos.

Telefone: (11) 5081-6898

Pasteur Athlétique Club

Há 35 anos no mundo do rugby, o Pasteur Athlétique Club oferece treinos para atletas a partir dos sete anos. O mais interessante é que há times femininos que fazem o maior sucesso. As crianças pagam uma mensalidade de 50 reais e os adultos 80. Não é necessário ter experiência anterior para se juntar à equipe. Basta ter interesse e começar a aprender.

Telefone: (11) 5081-3562