Onde comprar antiguidades em São Paulo

São Paulo é uma cidade moderna, onde tudo de novo chega primeiro e todas as possibilidades de inovação estão expostas à cada vitrine. Mesmo assim, muita gente gosta do que é antigo. Há um certo charme em encontrar objetos do passado para compor nossa casa ou até mesmo o próprio visual. Para isso, existem as lojas de antiguidades. Não se engane, não se trata de um local onde só há coisas velhas e que precisam ser reformadas. É possível encontrar desde pequenos objetos de decoração e vestuário até grandes móveis para compor ambientes mais elaborados. Tudo que você precisa é saber onde comprar antiguidades em SP. Por isso, separamos três lugares com produtos diferentes, para você encontrar o que precisa.







Casarão Arte e Antiguidades

Esse é o lugar para quem procura grandes peças e que conseguiram marcar a história do Brasil e do Mundo. No Casarão, são encontradas preciosidades, principalmente no que diz respeito a móveis e esculturas. Com mais de 25 anos no mercado de antiguidades, o local possui esculturas de artistas como Aleijadinho e Antônio Lisboa, além de um leque de opções com menor preço e raridades. A maioria das peças são brasileiras e tem origem nos séculos XVII e XVIII.

Endereço: Rua Padre João Manoel, 1242 - Jardim Paulista.





Feira de Antiguidades do Bixiga