Obelisco do Largo da Memória é o primeiro monumento de SP

Milhares de pessoas passam todos os dias pelo Largo da Memória, subindo e descendo as escadas que conectam Rua Coronel Xavier de Toledo e com pontos como o Terminal Bandeira e a Estação Anhangabaú. Porém poucos conhecem a história desse lugar, tampouco sua importância para a cidade.

HISTÓRIA

No início do século XIX, nos limites da chamada "cidade nova", a região do Largo do Piques, atual Largo da Memória, era muito importante para a cidade na época, pois era o ponto de chegada dos viajantes do interior, que vinham para a capital vender suas mercadorias. Lá, eles enchiam seus cantis com a água da bica.

Com o objetivo de facilitar a comunicação entre a capital e o interior, o governo resolveu criar um caminho que facilitasse o trajeto destes viajantes. Então, em 1814, deu-se início a construção da estrada dos Piques pelo engenheiro português Daniel Pedro Müller. Na oportunidade, ele propôs a formação de um largo entre ruas da Palha (atual 7 de abril) e ladeira dos Piques, além de um chafariz que seria usado não só pelos viajantes, mas também pelos animais se restabelecerem após a viagem. Também foi proposto a criação de um obelisco "à memória do zelo do bem público" demonstrado pelo governo.

Para o desenvolvimento do projeto, foi chamado o pedreiro português Vicente Gomes Pereira, conhecido como Mestre Vicentinho, que utilizou pedra de cantaria para levantar o obelisco, enquanto a água que abastecia o chafariz era oriunda do Tanque Reúno, atual Praça da Bandeira, segundo a Prefeitura de São Paulo. Apesar de constantes reclamações a respeito de problemas envolvendo os encanamentos, o chafariz atendia a população.







Com o desenvolvimento da cidade e a criação da linha férrea que cortava a cidade, o chafariz foi transferido para a Estação da Luz, que também passou a ocupar o posto de "porta de entrada" da cidade, que antes pertencia ao largo. Os cavalos e burros, com o passar do tempo, foram dando espaço para o transporte sobre trilhos.

REFORMA