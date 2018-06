O segredo por trás das câmeras. Conheça o Museu da TV

O Museu da TV Brasileira fica em São Paulo, precisamente, em Perdizes, e é um projeto da Pró-TV, Associação dos Pioneiros, Profissionais e Incentivadores da Televisão Brasileira, que conta uma bela história através de seu grande acervo com peças fantásticas.







O Museu da TV conta com diversos meios para se comunicar, interagir com o público e tornar a sua visita ainda mais gratificante. Há a Revista Pró-TV, que foi criada em 1998, já foi impressa e hoje tem edições mensais online. O Centro de Memória Pró-TV possui mais de 12 mil fotos, vídeos, equipamentos, roteiros e publicações impressas, além do uso do Museu TV, também é utilizado por pesquisadores do mundo todo. A Coleção Pró-TV, é um selo que tem como parceira a Editora In House, e apoia publicações sobre comunicação e artes. Há também mais de 5 mil biografias de profissionais da TV brasileira, que fizeram e ainda fazem história, além é claro, do Espaço Cultural Pró-TV que tem o acervo principal da entidade e realiza exposições.







A história da comunicação brasileira é recontada no Museu da TV através de praticamente 100 mil itens, dentre eles temos equipamentos antigos, roteiros originais, guias de programação, milhares de fotos raras dos anos 1930 até os dias de hoje, troféus, figurinos.